نویر: خداحافظی با باخت خیلی تلخ است

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در دیداری نفس‌گیر مقابل پاراگوئه پس از تساوی یک - یک در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و خیلی زود با رقابت‌ها خداحافظی کرد.

نویر پس از این شکست سمت هواداران مانشهافت رفت و با انها برای همیشه خداحافظی کرد تا اینگونه به طور رسمی قفس توری ژرمن ها را پس از نزدیک به یک دهه ترک کند.

نویر با اشاره به شکست آلمان مقابل پاراگوئه گفت: سرمربی چند جمله‌ای با ما صحبت کرد، اما غیر از آن سکوت بود. همه از این حذف ناامید و ناراحت هستند. امروز آن انرژی و قدرت لازم را برای تغییر نتیجه نداشتیم و کمی هم شانس با ما یار نبود.»

دروازه‌بان تیم ملی آلمان درباره خداحافظی اش از پیراهن تیم ملی آلمان تصریح کرد: اینکه همه‌چیز به این شکل به پایان برسد، واقعاً تلخ و دردناک است.