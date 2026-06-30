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۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

با حذف از جام جهانی ۲۰۲۶؛

نویر: خداحافظی با باخت خیلی تلخ است

نویر: خداحافظی با باخت خیلی تلخ است

دروازه بان تیم ملی فوتبال آلمان پس از باخت این تیم مقابل پاراگوئه که منجر به جذف مانشهافت از جام جهانی ۲۰۲۶ شد ضمن تایید خبر جدایی اشت آن را تلخ توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در دیداری نفس‌گیر مقابل پاراگوئه پس از تساوی یک - یک در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و خیلی زود با رقابت‌ها خداحافظی کرد.

نویر پس از این شکست سمت هواداران مانشهافت رفت و با انها برای همیشه خداحافظی کرد تا اینگونه به طور رسمی قفس توری ژرمن ها را پس از نزدیک به یک دهه ترک کند.

نویر با اشاره به شکست آلمان مقابل پاراگوئه گفت: سرمربی چند جمله‌ای با ما صحبت کرد، اما غیر از آن سکوت بود. همه از این حذف ناامید و ناراحت هستند. امروز آن انرژی و قدرت لازم را برای تغییر نتیجه نداشتیم و کمی هم شانس با ما یار نبود.»

دروازه‌بان تیم ملی آلمان درباره خداحافظی اش از پیراهن تیم ملی آلمان تصریح کرد: اینکه همه‌چیز به این شکل به پایان برسد، واقعاً تلخ و دردناک است.

کد مطلب 6874999
مهدی مرتضویان

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