به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام فدراسیون فوتبال آمده است:اصحاب رسانه در شرایط دشوار و سخت مقارن با ایام جنگ تحمیلی سوم با همه وجود یار و یاور تیم ملی فوتبال بودند و همچون همیشه با گزارش ها،مطالب، تصاویر و نقدهای‌ منصفانه‌شان چراغ راهی بودند برای پیشرفت و بهتر شدن.

همکاران عزیز رسانه‌ای در این ماهها با تمام توان در جهت انعکاس اخبار و رویدادها در جهت همراهی و حمایت از تیم ملی کوشیدند. اینگونه بود که اتمسفر رسانه‌ای ایجاد شده به شکلی مطلوب و کم نظیر پیش رفت و این مهم میسر نبود جز با تلاش شبانه‌روزی عزیزان در رسانه‌های مختلف.

فدراسیون فوتبال اینک بر خود لازم می‌داند از زحمات تمام همکاران گرانقدر در رسانه ملی(شورای هماهنگی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)،همچنین خبرگزاری ها و روزنامه های وزین کشورمان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشد.