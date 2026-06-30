به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ساحل عاج و نروژ در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه سه‌شنبه ۹ تیر و از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران با قضاوت خسوس ونزوئلا و در ورزشگاه دالاس آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود نروژ به پایان رسید و این تیم حریف برزیل در مرحله یک هشتم نهایی شد.

پیروزی نروژ در نیمه اول

نخستین موقعیت جدی مسابقه در دقیقه ۳ روی ارسال مارکوس پدرسن از جناح راست رقم خورد که ضربه سر ارلینگ هالند پس از برخورد به مدافعان ساحل عاج دفع شد و خطری جدی دروازه این تیم را تهدید نکرد.

ساحل عاج در دقیقه ۵ برای نخستین بار به محوطه جریمه نروژ نزدیک شد اما آنژه یوآن بونی زیر فشار مدافعان حریف نتوانست از پاس یان دیومانده استفاده کند و توپ راهی اوت شد.

در ادامه دو تیم بیشتر به محک زدن یکدیگر پرداختند تا اینکه در دقیقه ۹، ساحل عاج با نفوذ نیکلاس په‌په از سمت راست صاحب موقعیت شد اما ارسال زمینی این بازیکن با دخالت توربیورن هگم به کرنر رفت. کرنر ارسالی په‌په نیز ثمری برای شاگردان امرسه فائه نداشت.

حملات نروژ در دقیقه ۱۱ با ارسال به سمت هالند همراه شد اما مدافعان ساحل عاج پیش از مهاجم سرشناس نروژ توپ را دفع کردند.

ساحل عاج در دقیقه ۱۶ روی ارسال گوئلا دوئه از جناح راست تا آستانه گلزنی پیش رفت اما یان دیومانده در تیر دوم نتوانست ضربه نهایی را به توپ بزند و این فرصت از دست رفت.

شاگردان امرسه فائه رفته‌رفته بر جریان بازی مسلط شدند و در دقیقه ۲۱ بهترین فرصت خود را خلق کردند. یان دیومانده با پاسی دقیق گیسلن کونان را صاحب موقعیت کرد اما ضربه این مدافع از زاویه بسته به تور کنار دروازه برخورد کرد.

دو دقیقه بعد، اشتباه خط دفاعی نروژ باعث شد دیومانده صاحب توپ شود اما دیوید مولر وولفه با خطا او را متوقف کرد و داور تنها یک ضربه آزاد به سود ساحل عاج اعلام کرد.

پس از وقفه‌ای کوتاه برای استراحت و نوشیدن آب، ساحل عاج در دقیقه ۲۸ بهترین فرصت مسابقه را از دست داد. دیومانده با حرکتی زیبا از سمت چپ توپ را به تیر دوم ارسال کرد، نیکلاس په‌په با یک ضربه والی توپ را مقابل دروازه فرستاد اما به جای ضربه مستقیم، قصد پاس دادن به بونی را داشت و این فرصت طلایی از دست رفت.

فشار ساحل عاج در دقایق ۳۰ تا ۳۴ ادامه یافت و این تیم چند کرنر پیاپی به دست آورد اما دفاع منسجم نروژ اجازه باز شدن دروازه را نداد. در دقیقه ۳۴ نیز فرانک کسیه نخستین ضربه در چارچوب بازی را به ثبت رساند اما شوت او به راحتی در اختیار اوریان نیلند قرار گرفت.

نروژ در دقیقه ۳۷ نخستین ضربه در چارچوب خود را خلق کرد که ضربه سر ارلینگ هالند روی ارسال الکساندر سورلوث با واکنش بدون دردسر دروازه‌بان ساحل عاج همراه شد.

ضربه تماشایی نوسا؛ قفل بازی شکسته شد

سرانجام در دقیقه ۳۹، نروژ برخلاف جریان بازی به گل رسید. آنتونیو نوسا در گوشه سمت چپ محوطه جریمه صاحب توپ شد، با حرکتی انفرادی مدافع مستقیم خود را از پیش رو برداشت و با شوتی تماشایی و دقیق توپ را به گوشه دور دروازه فرستاد تا نروژ با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

نروژ پس از این گل در دقیقه ۴۲ تا آستانه ثبت گل دوم نیز پیش رفت. ابتدا ضربه ارلینگ هالند با فداکاری ابراهیم سنگاره از روی خط دفاعی دفع شد و در ادامه نیز ضربه سر سورلوث دقت لازم را نداشت و راهی به دروازه پیدا نکرد.

ساحل عاج در دقایق پایانی نیمه نخست بار دیگر حملات خود را از سر گرفت و در دقیقه ۴۵ اعتقاد به خطای پنالتی روی امانوئل آگبادو داشت اما داور پس از بررسی صحنه دستور به ادامه بازی داد.

در نخستین دقیقه وقت‌های تلف شده نیز آنتونیو نوسا، زننده گل نروژ، به دلیل خطا روی نیکلاس په‌په با کارت زرد داور جریمه شد.

در دقیقه ۲+۴۵ نیز ضربه سر آگبادو وارد دروازه نروژ شد اما کمک‌داور پیش از آن پرچم آفساید را بالا برد تا این گل مردود اعلام شود.

بدین ترتیب نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر نروژ مقابل ساحل عاج به پایان رسید.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی فوتبال ساحل عاج و نروژ با حملات پرتعداد شاگردان امرسه فائه آغاز شد و نماینده آفریقا از همان دقایق ابتدایی با افزایش شدت پرس، مدافعان نروژ را تحت فشار قرار داد تا هرچه زودتر گل خورده را جبران کند.

در دقیقه ۴۹، نیکلاس په‌په با حرکتی تکنیکی در محوطه جریمه توپ را به گوئلا دوئه سپرد و این بازیکن نیز ارسال دقیقی به مقابل دروازه انجام داد، اما هیچ‌یک از مهاجمان ساحل عاج برای استفاده از این فرصت در موقعیت مناسب قرار نداشتند تا یکی از بهترین موقعیت‌های این تیم از دست برود.

در ادامه، نروژ در دقیقه ۵۴ روی حرکت مارتین اودگارد صاحب ضدحمله شد. کاپیتان نروژ پس از توپ‌گیری در میانه میدان تا پشت محوطه جریمه پیش رفت اما در تصمیم‌گیری نهایی تعلل کرد و پاس او برای آنتونیو نوسا دیر ارسال شد تا این فرصت از بین برود.

ساحل عاج در دقیقه ۵۶ جدی‌ترین موقعیت خود برای رسیدن به گل تساوی را خلق کرد. توپ در محوطه جریمه مقابل نیکلاس په‌په قرار گرفت اما ضربه محکم این بازیکن از فاصله نزدیک با واکنش عالی اوریان نیلند، دروازه‌بان نروژ، مهار شد تا برتری وایکینگ‌ها حفظ شود.

دو دقیقه بعد، ارسال خطرناک نروژی‌ها از جناح چپ پس از برخورد به بازیکنان دو تیم در نهایت به یحیی فوفانا، سنگربان ساحل عاج، رسید و این فرصت نیز از دست رفت.

در دقیقه ۶۰، امرسه فائه برای افزایش توان هجومی تیمش دست به دو تعویض همزمان زد و آماد دیالو و الی واهی را به جای کریست اینائو اولای و آنژه یوآن بونی وارد زمین کرد.

حملات ساحل عاج در ادامه نیز ادامه داشت اما این تیم با وجود مالکیت توپ در یک‌سوم دفاعی نروژ، در خلق موقعیت‌های خطرناک ناکام بود و کرنرهای پیاپی نیز نتیجه‌ای برای این تیم به همراه نداشت.

در دقیقه ۶۴، یان دیومانده توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد و پس از دفع ناقص مدافعان، آماد دیالو سانتر خطرناکی انجام داد اما این بار ارلینگ هالند با حضور در محوطه جریمه خودی، با ضربه سر توپ را دور کرد و مانع از ایجاد موقعیت گل برای ساحل عاج شد.

در دقیقه ۶۶، نروژ تا آستانه به ثمر رساندن گل دوم پیش رفت. ارسال کرنر مارتین اودگارد با ضربه سر کریستوفر آیر همراه شد و در ادامه توربیورن هگم از فاصله‌ای نزدیک توپ را به سمت دروازه فرستاد، اما آماد دیالو با حضور به‌موقع روی خط دروازه توپ را دفع کرد تا ساحل عاج همچنان در بازی باقی بماند.

پس از این صحنه، داور مسابقه در دقیقه ۶۸ برای دومین بار بازی را به دلیل وقفه نوشیدن آب متوقف کرد و دو تیم راهی کنار زمین شدند.

ساحل عاج با درخشش دیالو به تساوی رسید

با وجود برتری نسبی نروژ در دقایق ابتدایی نیمه دوم، این ساحل عاج بود که در دقیقه ۷۴ مزد حملات خود را گرفت. آماد دیالو که تنها دقایقی از حضورش در زمین می‌گذشت، با یک حرکت ترکیبی زیبا با نیکلاس په‌په وارد محوطه جریمه شد، پس از عبور از مدافع مستقیم خود با ضربه‌ای دقیق و فنی توپ را به گوشه دروازه اوریان نیلند فرستاد تا نتیجه بازی یک بر یک مساوی شود. این گل روحیه‌ای تازه به شاگردان امرسه فائه بخشید و ورزشگاه را به وجد آورد.

پس از گل تساوی، ساحل عاج با روحیه‌ای مضاعف حملات خود را ادامه داد و در دقیقه ۷۸ روی یک ضدحمله خطرناک، نیکلاس په‌په در محوطه جریمه نروژ نقش بر زمین شد اما داور اعتقادی به اعلام ضربه پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۸۲ نگرانی‌هایی برای ساحل عاج به وجود آمد؛ آماد دیالو، زننده گل تساوی، پس از برخوردی در میانه میدان روی زمین افتاد و حتی برانکارد نیز وارد زمین شد اما این بازیکن پس از مداوا به بازی ادامه داد.

در ادامه، شاگردان استاله سولباکن نیز برای بازپس گرفتن جریان مسابقه دست به تغییراتی در ترکیب خود زدند و با ورود بازیکنان تازه‌نفس، بار دیگر حملات خود را افزایش دادند.

هالند دوباره نروژ را پیش انداخت

در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد، نروژ در دقیقه ۸۶ بار دیگر از فرصت خود استفاده کرد و به گل دوم رسید. اسکار باب با یک پاس دقیق، پاتریک برگ را در سمت راست صاحب توپ کرد و این بازیکن با ارسال زمینی، ارلینگ هالند را در مقابل دروازه صاحب موقعیت کرد. مهاجم سرشناس نروژ اگرچه ضربه‌ای نه‌چندان تمیز به توپ زد اما همان تماس برای عبور توپ از خط دروازه کافی بود تا نروژ با نتیجه ۲ بر یک از ساحل عاج پیش بیفتد.

هالند با این گل تعداد گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۵ رساند و پس از مسی ۶ گله در رده دوم قرار گرفت.

پس از این گل، ساحل عاج برای جبران نتیجه پیش کشید اما نروژ روی ضدحملات خطرناک‌تر ظاهر شد و حتی در واپسین دقایق وقت قانونی نیز فرصت رسیدن به گل سوم را داشت که بی‌دقتی هالند و آندریاس شلدرپ مانع از افزایش اختلاف شد.

داور مسابقه در پایان ۹۰ دقیقه، هفت دقیقه وقت تلف‌شده برای نیمه دوم اعلام کرد تا ساحل عاج آخرین تلاش خود را برای فرار از شکست انجام دهد.

در نهایت این بازی با برتری ۲ بر یک نروژ خاتمه یافت.