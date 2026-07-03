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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

جام جهانی ۲۰۲۶؛

ناگلزمان از هدایت آلمان استعفا کرد/ هشتمین اخراجی در جام جهانی

ناگلزمان از هدایت آلمان استعفا کرد/ هشتمین اخراجی در جام جهانی

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان به دلیل ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ از هدایت این تیم استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یولیان ناگلزمان از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال آلمان استعفا داد تا دوران حضور او روی نیمکت مانشافت پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان برسد.

رسانه آلمانی «اسکای» اعلام کرد ناگلزمان تصمیم خود را نهایی کرده و ز هدایت تیم ملی آلمان کناره‌گیری کرده است. این مربی ۳۸ ساله پس از نتایج ضعیف تیمش در جام جهانی و افزایش فشارها از سوی افکار عمومی و مسئولان فدراسیون فوتبال آلمان، ترجیح داد پیش از هرگونه تصمیم از سوی مدیران این فدراسیون، خود از سمتش کنار برود.

در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آینده ناگلزمان مطرح شده بود و رسانه‌های آلمانی از احتمال پایان همکاری او با تیم ملی خبر داده بودند. در نهایت نیز این سرمربی جوان تصمیم گرفت به همکاری خود با مانشافت پایان دهد.

ناگلزمان که با امید بازگرداندن آلمان به روزهای اوج هدایت این تیم را برعهده گرفته بود، نتوانست انتظارات را در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان برآورده کند و حذف زودهنگام ژرمن‌ها باعث شد دوران حضورش روی نیمکت تیم ملی کوتاه‌تر از حد انتظار باشد.

تیم ملی آلمان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر پاراگوئه پس از تساوی در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی شکست خورد و با این رقابت‌ها وداع کرد؛ شکستی که در نهایت به پایان کار یولیان ناگلزمان در تیم ملی آلمان انجامید.

اسامی مربیانی که تاکنون از هدایت تیم های خود کنار رفته اند به شرح زیر است:

اکوادور - سباستین بکاچه

اروگوئه - مارچلو بیلسا

هلند - رونالد کومان

چک - میروسلاو کوبک

کره جنوبی - میونگ-بو هانگ

اسکاتلند - استیو کلارک

تونس - صبری لموشی

آلمان - ناگلزمان

کد مطلب 6877941

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    نظرات

    • کاظم صادقیان IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      تیمهایی که کاملن دفاعی بازی میکنن بدون پنالتی باید حذف شوند بر اساس آمار بازی ..

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