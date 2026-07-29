آمادگی آلمان برای میزبانی از جام جهانی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، آکسل هلمن مدیرعامل باشگاه آینتراخت فرانکفورت و عضو هیئت مدیریتی فدراسیون فوتبال آلمان (DFB)، در گفتگو با نشریه اتلتیک اعلام کرد که کشورش آمادگی کامل برای میزبانی دوباره بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را دارد.
هلمن گفت: ما دوست داریم این کار را انجام دهیم. برنهارد نویندورف رئیس فدراسیون فوتبال آلمان نیز برای ارائه درخواست میزبانی در سال ۲۰۴۲ و شاید حتی ۲۰۳۸ اقداماتی را آغاز کردهاند. البته این موضوع به قوانین فیفا بستگی دارد.
فدراسیون فوتبال آلمان تاکنون درباره احتمال ارائه درخواست رسمی اظهارنظری نکرده چرا که روند رسمی درخواست میزبانی فیفا برای جام جهانیهای ۲۰۳۸ و ۲۰۴۲ هنوز آغاز نشده است.
چالش بزرگ آلمان برای جام جهانی ۲۰۳۸
یکی از موانع احتمالی آلمان برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸، قوانین چرخشی فیفا درباره انتخاب میزبانهاست. طبق این اصل، باید دو دوره جام جهانی از حضور یک کنفدراسیون بگذرد تا آن منطقه دوباره بتواند میزبان این مسابقات شود.
جام جهانی ۲۰۳۰ قرار است به شکل مشترک در سه قاره آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی و در ۶ کشور مراکش، اسپانیا، پرتغال، اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار شود.
پس از آن، میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ عملاً به عربستان سعودی از قاره آسیا نزدیک شده است و بر اساس قانون چرخشی، تنها گزینههای جدی برای جام جهانی ۲۰۳۸ میتوانند آمریکای شمالی و اقیانوسیه باشند. با توجه به اینکه استرالیا عضو کنفدراسیون فوتبال آسیاست، مسیر برای بازگشت آمریکا به عنوان میزبان جام جهانی مردان باز به نظر میرسد.
آمریکا که در سال ۲۰۲۶ به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی بود، پیشتر اعلام کرده علاقهمند به میزبانی دوباره این رقابتهاست. همچنین اندرو جولیانی، مدیر کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، گفته بود آمریکا توانایی میزبانی جام جهانی با حضور ۶۴ تیم را نیز دارد.
هلمن با اشاره به تواناییهای آلمان برای میزبانی گفت: هیچ کشوری بهتر از آلمان برای میزبانی جام جهانی وجود ندارد. ما زیرساخت ورزشگاهی، حملونقل و هتلهای مورد نیاز را داریم. تمام مسابقات با ورزشگاههای پر برگزار خواهد شد و این یک موفقیت خواهد بود.
او تأکید کرد که آلمان برای سال ۲۰۳۸ شانس دارد، اما برای جام جهانی ۲۰۴۲ شرایط بسیار مناسبی خواهد داشت.
انتقاد از سیاست قیمتگذاری فیفا برای بلیتها
هلمن در بخش دیگری از صحبتهایش از قیمت بالای بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ انتقاد کرد و آن را مغایر با فلسفه فوتبال دانست.
او گفت: قیمتگذاری فیفا کاملاً برخلاف مفهومی است که ما در آینتراخت فرانکفورت دنبال میکنیم. موانع اجتماعی نباید باعث دور شدن مردم از مسابقات شوند. وقتی قیمت بلیت بالا باشد، شما با سیاست خود گروههایی از مردم را از فوتبال دور میکنید.
او توضیح داد که در فرانکفورت، بلیتهای ارزان برای هواداران با درآمد پایینتر وجود دارد و هزینه آن از طریق فروش بلیتهای گرانتر در بخشهای ویژه جبران میشود.
هلمن این سیاست را نوعی همبستگی دانست و گفت: افرادی که توان مالی بیشتری دارند، از هوادارانی حمایت میکنند که نمیتوانند هزینه زیادی پرداخت کنند.
او تأکید کرد فوتبال باید همچنان ورزش مردم باقی بماند و گفت: اگر میخواهیم کودکان جوان به فوتبال علاقهمند شوند، باید تجربه حضور در ورزشگاه را داشته باشند. فوتبال فقط یک بازار یا سیستم سرمایهداری نیست؛ فوتبال درباره مشارکت همه مردم است.
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