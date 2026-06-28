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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

بدون حضور تیم ملی ایران؛

۳۲ تیم دور حذفی جام جهانی مشخص شدند + برنامه کامل بازی های یک شانزدهم

۳۲ تیم دور حذفی جام جهانی مشخص شدند + برنامه کامل بازی های یک شانزدهم

با مشخص شدن ۳۲ تیم صعود کرده به دور حذفی، برنامه بازی های دور یک شانزدهم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ با مشخص شدن تیم های راه یافته به دور یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برنامه تمام دیدارها مشخص شد. چهره تیم های صعود کننده در شرایطی مشخص شد که تیم ملی ایران نتوانست به مرحله بعدی صعود کند.

برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی به شرح زیر است:

یکشنبه ۷ تیر

* آفریقای جنوبی - کانادا ؛ ساعت ۲۲:۳۰

دوشنبه ۸ تیر

* برزیل - ژاپن؛ ساعت ۲۰:۳۰

سه‌شنبه ۹ تیر

* آلمان - پاراگوئه ساعت ۰۰:۰۰
* هلند - مراکش ساعت ۰۴:۳۰
* ساحل عاج - نروژ ؛ ساعت ۲۰:۳۰

چهارشنبه ۱۰ تیر

* فرانسه - سوئد ؛ ساعت ۰۰:۳۰ بامداد
* مکزیک - اکوادور ؛ ساعت ۰۴:۳۰
* انگلیس - کنگو ؛ ساعت ۱۹:۳۰
* سنگال - بلژیک؛ ساعت ۲۳:۳۰

پنجشنبه ۱۱ تیر

* آمریکا - بوسنی ؛ ساعت ۰۳:۳۰
* اسپانیا - اتریش؛ ساعت ۲۲:۳۰

جمعه ۱۲ تیر

* پرتغال - کرواسی ؛ ساعت ۰۲:۳۰
* سوئیس - الجزایر ؛ ساعت ۰۶:۳۰
* استرالیا - مصر ؛ ساعت ۲۱:۳۰

شنبه ۱۳ تیر

* آرژانتین - کیپ ورد ؛ ساعت ۰۱:۳۰
* کلمبیا - غنا ؛ ساعت ۰۵:۰۰

کد مطلب 6872709

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