به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف تیم ملی فوتبال هلند از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، نیمار ستاره تیم ملی برزیل با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به پیش‌بینی اشتباه یک ریاضیدان آلمانی واکنش نشان داد.

«یواخیم کلمنت» ریاضیدان آلمانی، پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی با استفاده از مدل‌های آماری و محاسبات ریاضی، تیم ملی هلند را به عنوان قهرمان این مسابقات پیش‌بینی کرده بود.

با این حال حذف هلند از رقابت‌ها باعث شد نیمار که پیش‌تر نیز پس از پیروزی برزیل به این پیش‌بینی واکنش نشان داده بود، بار دیگر در فضای مجازی خطاب به کلمنت بنویسد: «این یکی را هم اشتباه گفتی!»

واکنش نیمار در حالی منتشر شد که برزیل با عبور از مرحله یک‌هشتم نهایی همچنان یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.