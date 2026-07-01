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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

جام جهانی ۲۰۲۶؛

بهترین گلزنان تا مرحله یک هشتم؛ امباپه و مسی در صدر هالند در تعقیب

بهترین گلزنان تا مرحله یک هشتم؛ امباپه و مسی در صدر هالند در تعقیب

ستاره تیم ملی فوتبال فرانسه با دو گلی که در بازی مقابل سوئد به ثمر رساند علاوه بر رد شدن از میروسلاو کلوزه، به طور مشترک با مسی در صدر جدول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال فرانسه و سوئد در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز چهارشنبه ۱۰ تیر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود خروس ها به پایان رسید. کیلیان امباپه ستاره بازی بود و موفق شد ۲ گل از ۳ گل تیمش را به ثمر برساند. همچنین او یک گل دیگر به ثمر رساند که داور آن را آفساید اعلام کرد.

با دو گلی که امباپه در این بازی به ثمر رساند تعداد گل های خود در ادوار مسابقات جام جهانی را به عدد ۱۸ رساند. با این تعداد گل امباپه بالاتر از میروسلاو کلوزه اسطوره فوتبال آلمان در رده دوم برترین گلزنان ادوار مسابقات جام جهانی قرار گرفت و تنها یک گل با لیونل مسی اختلاف دارد.

همچنین مسی و امباپه تاکنون با ۶ گل زده در رده اول بهترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ ایستاده اند و ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ نیز با ۵ گل زده در مکان دوم است.

بهترین گلزنان تا مرحله یک هشتم؛ امباپه و مسی در صدر هالند در تعقیب

کد مطلب 6876004

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