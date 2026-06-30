به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ‌موزه هنر ایرانی، مراسم افتتاح نمایشگاه «اتود» با نمایش بیش از ۲۲۰ اثر از طراحی‌ها، مطالعات تصویری و پیش‌طرح‌های حسن روح‌الامین، عصر دوشنبه ۸ تیر با حضور مدیران فرهنگی، هنرمندان، پژوهشگران و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در نگارخانه باغ‌موزه هنر ایرانی برگزار شد.

نمایشگاه «اتود» برای نخستین‌بار مجموعه‌ای گسترده از طراحی‌ها، مطالعات تصویری و اتودهای حسن روح‌الامین را که حاصل نزدیک به ۲ دهه فعالیت هنری اوست، در معرض دید مخاطبان قرار داده است؛ آثاری که بخشی از فرآیند شکل‌گیری نقاشی‌های شناخته‌شده این هنرمند را روایت می‌کنند و امکان آشنایی با شیوه طراحی، اندیشه و روند خلق آثار او را فراهم می‌سازند.

در این مراسم محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمود صلاحی رئیس پیشین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، محمدعلی رجبی دوانی نگارگر و پژوهشگر هنر، حسن روح‌الامین و جمعی از مدیران فرهنگی، هنرمندان و اصحاب رسانه حضور داشتند.

در ابتدای برنامه سارا هوشمندی از حسن روح‌الامین برای اعتماد به باغ‌موزه هنر ایرانی در میزبانی این رویداد قدردانی کرد و گفت: قرار بود حدود ۲۰۰ اثر در این نمایشگاه ارائه شود اما پس از چیدمان آثار مشخص شد تعداد آنها به ۲۱۳ اثر رسیده است؛ عددی که بر اساس حروف ابجد به نام حضرت فاطمه زهرا (س) منسوب است و امیدواریم این نمایشگاه مورد عنایت ویژه ایشان قرار گیرد.

رجبی دوانی: هنر اسلامی از حقیقتی واحد سرچشمه می‌گیرد

در ادامه، محمدعلی رجبی دوانی با اشاره به جایگاه هنر در حکمت اسلامی اظهار کرد: در حکمت اسلامی حقیقت یکی است و همه هنرها از همان حقیقت یگانه سرچشمه می‌گیرند؛ از همین رو هنر اسلامی دارای روحی واحد است.

وی با تأکید بر اهمیت شاگردی، ممارست و سرمشق در مسیر هنر افزود: تمرین، مشق و سرمشق، بنیان شکل‌گیری هنرمند هستند و کسی که خود را واسطه‌ای برای تجلی حقیقت الهی قرار می‌دهد، به مقام شاگردی می‌رسد؛ جایگاهی که در فرهنگ ایرانی و اسلامی ارزش ویژه‌ای دارد.

رجبی دوانی با اشاره به شناخت دیرینه خود از حسن روح‌الامین گفت: ایشان هیچ‌گاه اهل ادعا نبوده‌اند و سال‌ها وقت خود را صرف تجربه، تمرین و مشق کرده‌اند. سرمشق در فرهنگ ایرانی و اسلامی ۲ وجه نظری و عملی دارد و هنر، زمینه طرح پرسش و حرکت در مسیر کشف حقیقت را فراهم می‌کند.

خراسانی‌زاده: تهران به پایتخت مقاومت جهان تبدیل شده است

محمد خراسانی‌زاده نیز در سخنانی با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: در مقطعی از تاریخ قرار داریم که مردم ایران اسلامی بار دیگر جایگاه و هویت خود را به اثبات رسانده‌اند و تهران به پایتخت مقاومت جهان تبدیل شده است.

وی، باغ‌موزه هنر ایرانی را خانه هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خواند و افزود: در دوره جدید، تلاش شده خانه‌های تخصصی هنر استقلال بیشتری پیدا کنند و امیدواریم هنرمندان هنرهای تجسمی این مجموعه را خانه خود بدانند؛ جایی برای گفتگو، خلق اثر، تبادل تجربه و شکل‌گیری رویدادهای مهم هنری.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به فعالیت‌های حسن روح‌الامین در روزهای اخیر گفت: او در روزهای دشوار نیز از خلق اثر بازنایستاد و طی روزهای جنگ اخیر نزدیک به ۲۰ اثر خلق کرد. هنرمندان ما در مرزبندی حق و باطل، بی‌طرف نمی‌ایستند و جایگاه خود را در جبهه حق انتخاب می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به انتخاب حسن روح‌الامین به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۴، بوسیدن دست استاد خود پیش از دریافت تندیس را نشانه‌ای از ادب، تواضع و احترام این هنرمند دانست و ابراز امیدواری کرد باغ‌موزه هنر ایرانی میزبان رویدادهای بیشتری در حوزه هنرهای تجسمی باشد.

در ادامه، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت هنر و هنر انقلاب در رویکرد جدید سازمان گفت: خوشحالیم که باغ‌موزه هنر ایرانی امروز میزبان آثار یکی از هنرمندان شاخص و متعهد کشور است و امیدواریم این مسیر با برگزاری رویدادهای هنری متنوع ادامه پیدا کند.

وی از تلاش‌های معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه قدردانی و ابراز امیدواری کرد این رویداد زمینه بهره‌مندی بیشتر علاقه‌مندان از هنرهای تجسمی را فراهم سازد.

تقدیم نمایشگاه «اتود» به شهید ماکان نصیری

حسن روح‌الامین نیز در سخنانی با اشاره به شکل‌گیری این نمایشگاه گفت: آثار حاضر حاصل حدود ۲ دهه فعالیت هنری از سال ۱۳۸۶ تاکنون است؛ آثاری که بخشی از آنها تاکنون نمایش داده نشده بودند و برخی زوایا و پشت‌صحنه خلق تابلوها برای نخستین‌بار در معرض دید مخاطبان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم این مجموعه روزی در قالب یک گنجینه کنار هم قرار بگیرد، اما پس از گفتگوهای انجام‌شده و استقبال مخاطبان، تصمیم گرفتیم این آثار را آماده نمایش کنیم.

روح‌الامین با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه اظهار کرد: در پنج یا شش نمایشگاهی که تاکنون در ایران برگزار کرده‌ام، کمتر با چنین دقت، همراهی و توجهی در برگزاری یک نمایشگاه مواجه شده بودم و لازم می‌دانم از همه دست‌اندرکاران این رویداد تشکر کنم.

این هنرمند در پایان، نمایشگاه «اتود» را به ماکان نصیری کودک شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی تقدیم کرد و یاد شهدای روزهای اخیر را گرامی داشت.

اجرای مراسم افتتاحیه نمایشگاه «اتود» را رسالت بوذری بر عهده داشت و صابر خراسانی نیز در بخشی از برنامه به شعرخوانی پرداخت.

در این مراسم همچنین محمدحسین پویانفر، حامد عسگری، فرزاد حسنی، مهدی شریعتی، سیدعلی احمدی، محمدرضا شفیعی و جمعی از مدیران فرهنگی، هنرمندان و اصحاب رسانه حضور داشتند.

در پایان مراسم، نمایشگاه «اتود» افتتاح شد و حاضران از بیش از ۲۲۰ اثر رنگی و سیاه‌وسفید شامل طراحی‌ها، مطالعات تصویری و پیش‌طرح‌های حسن روح‌الامین که حاصل ۲۰ سال فعالیت هنری اوست، بازدید کردند.