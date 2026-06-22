به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمانی مدیر نگارخانه ملک الشعرای بهار مجموعه تاریخی فرهنگی باغ موزه قصر، از برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی حسن روحالامین به مناسبت ایام شهادت حضرت سیدالشهداء علیهالسلام در این نگارخانه خبر داد.
این نمایشگاه شامل ۱۰ تابلوی اصل از مخزن آثار مجموعه تاریخی فرهنگی باغ موزه قصر از حسن روحالامین نقاش معاصر کشورمان است که در معرض تماشای علاقهمندان قرار می گیرد.
این نمایشگاه تا پایان تیر هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ پذیرای حضور علاقه مندان در نگارخانه ملک الشعراءبهار به نشانی خیابان شریعتی، بعد از تقاطع خیابان مطهری، خیابان شهداء ناجا، مجموعه تاریخی باغ موزه قصر خواهد بود.
همچنین، نمایشگاهی از اتودها و طراحیهای پیش از نقاشی آثار حسن روحالامین با عنوان «اتودها» در باغ موزه هنر ایرانی دوشنبه ۸ تیر در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح میشود.
حسن روحالامین سال ۱۳۶۴ در تهران متولد شد. او نقاش ایرانی است که بیشتر صحنههای عاشورا را به تصویر کشیده است. او یکی از هفت نامزد چهره سال هنر انقلاب در سال ۱۳۹۶ است و بیشتر آثارش مفهوم عاشورایی و مذهبی دارد. آثار روح الامین رئالیستی و از فضای فیگوراتیوهای کلاسیک و باروک و نورپردازیهای دوره های گذشته استفاده کرده است.
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