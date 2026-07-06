روایت هنر از تشییع رهبر شهید؛ هنرمندان در سوگ رهبرشان دست به خلق زدند

محمد خراسانیزاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای هنری اجراشده همزمان با آئین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، درباره این برنامهها توضیح داد: تلاش کردیم هنر در این روزهای تاریخی، صرفاً نقش تزیینی نداشته باشد، بلکه به زبان مردم برای بیان احساس، دلدادگی، وفاداری و تجدید عهد با رهبر شهید تبدیل شود. در همین راستا مجموعهای از رویدادهای هنری در نقاط مختلف شهر و بهویژه در مسیر مراسم بدرقه و تشییع طراحی و اجرا شد. این برنامهها با مشارکت خانههای تخصصی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شکل گرفت و هر یک تلاش کردند بخشی از احساس و روایت مردم در این روزهای تاریخی را ثبت و ماندگار کنند.
وی گفت: اجرای آثار گرافیتی با موضوع مقاومت، رهبر شهید و حماسه مردم ایران در مسیر تشییع، به همت خانه کاریکاتور ایران انجام شد. همچنین جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی با حضور در میدان ولیعصر (عج)، به خلق زنده آثار نقاشی و چهرهنگاری رهبر شهید پرداختند که این بخش با مدیریت خانه هنرهای تجسمی سازمان برگزار شد.
هنر در مراسم بدرقه رهبر شهید، زبان مشترک مردم برای ادای احترام بود
خراسانیزاده عنوان کرد: رویداد ادبی «آخرین دیدار» نیز به همت خانه آفرینشهای ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حوزه هنری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد؛ رویدادی کمسابقه که طی آن حدود ۳۰۰ شاعر از ایران و کشورهای مختلف، به مدت ۴۸ ساعت در شبستان مصلی به صورت پیوسته در سوگ رهبر شهید شعرخوانی کردند.
وی درباره تولیدات موسیقایی این ایام نیز گفت: خانه آفرینشهای موسیقایی سازمان نیز با تولید و انتشار آثار موسیقایی ویژه این ایام، تلاش کرد سهم خود را در روایت هنری این واقعه تاریخی ایفا کند و آثاری متناسب با فضای سوگ، حماسه و مقاومت در اختیار مخاطبان قرار دهد.
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین بیان کرد: اجرای آئینهای صحنهای از جمله موسیقی اقوام، تعزیه، گروههای سرود کودک و نوجوان، مداحیهای آئینی و برنامههای نمایشی نیز به همت خانه نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در میدان ولیعصر (عج) و دیگر نقاط پیشبینیشده برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.
وقتی مردم بخشی از پیکره هنر در سوگ رهبر شهید شدند
خراسانیزاده در پاسخ به پرسشی درباره پروژه هنر تعاملی «قسم» که با مشارکت مردم و تصویر مشتهای گرهکرده مردم ترسیم شده است، توضیح داد: این اثر هنری با مشارکت مستقیم مردم و با شعار «طوفان مشتهای گرهکرده را ببین» طراحی و اجرا شد. در این پروژه، صدها نفر از حاضران در آئین وداع و تشییع رهبر شهید، تصاویر مشتهای گرهکرده خود را ثبت کردند و در فرآیند خلق اثر سهیم شدند. در نهایت، این تصاویر دیجیتال در کنار یکدیگر قرار گرفتند و تصویری واحد از مشت گرهکرده رهبر شهید را در ابعاد پنج متر شکل دادند؛ اثری که نمادی از همبستگی، وفاداری و عهد مردم با آرمانهای رهبر شهید بود. مهمترین ویژگی این پروژه آن بود که مردم تنها مخاطب اثر نبودند، بلکه خود به بخشی از پیکره اثر هنری تبدیل شدند و در خلق آن نقش مستقیم داشتند.
وی با اشاره به استقبال مردم از فعالیتهای هنری در مسیر تشییع افزود: حضور گسترده شهروندان در کنار هنرمندان و توجه آنان به آثار خلقشده نشان داد که هنر همچنان یکی از مؤثرترین ابزارهای روایت احساسات جمعی و ثبت لحظات تاریخی است.
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار کرد: از دیگر برنامههای این ایام میتوان به مشارکت در رویداد تجسمی «یالثاراتالامام»، اجرای برنامه روایتگری «بدرقه آفتاب» و برگزاری پویش روایت مردمی «من و رهبر شهیدم» اشاره کرد که هر یک تلاش داشتند بخشی از احساسات، خاطرات و روایتهای مردم از رهبر شهید را در قالبهای مختلف هنری و فرهنگی ثبت و ماندگار کنند.
هنری برای ثبت یک واقعه تاریخی
وی همچنین با اشاره به گستره اجرای برنامهها در سطح شهر تهران توضیح داد: فعالیتهای معاونت هنری تنها به برنامههای متمرکز در مسیر وداع و تشییع محدود نبود. همزمان با این رویداد تاریخی، فرهنگسراها، مراکز فرهنگی هنری، نگارخانهها و مجموعههای زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با هدایت و برنامهریزی معاون هنری در مناطق، میزبان رویدادهای تخصصی هنری در حوزههای هنرهای تجسمی، ادبی، نمایشی و موسیقایی بودند و هنرمندان در مناطق مختلف شهر با زبان هنر به روایت این واقعه تاریخی و ادای احترام به رهبر شهید پرداختند.
خراسانیزاده در پایان گفت: آنچه در این روزها رخ داد، تنها مجموعهای از برنامههای فرهنگی نبود؛ بلکه تلاشی هنری برای ثبت یک واقعه تاریخی و ادای دین جامعه هنری به رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. هنر در این روزها نشان داد که میتواند حافظه جمعی یک ملت را روایت، مستند و ماندگار کند.
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