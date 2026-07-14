به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آئین اختتامیه نمایشگاه «اتود»، حسن روحالامین در قالب یک کارگاه یکروزه خلق زنده اثر از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در باغموزه هنر ایرانی به طراحی و نقاشی در حضور مخاطبان خواهد پرداخت.
این کارگاه فرصتی برای علاقهمندان، دانشجویان و هنرجویان هنرهای تجسمی است تا از نزدیک با شیوه طراحی، انتخاب سوژه، ترکیببندی و روند شکلگیری آثار حسن روحالامین آشنا شوند و فرآیند خلق یک اثر هنری را به صورت زنده دنبال کنند.
نمایشگاه «اتود» که برای نخستینبار ۲۱۳ طراحی، اتود و پیشطرح از آثار حسن روحالامین را در معرض دید علاقهمندان قرار داده است، با تمدید صورتگرفته تا پایان روز جمعه ۲۶ تیر میزبان مخاطبان خواهد بود و با برگزاری کارگاه خلق زنده اثر به کار خود پایان میدهد.
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