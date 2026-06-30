به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی به زبان های فارسی و عربی از ملت شریف ایران، ملت های مسلمان و تمام آزادیخواهان و مستضعفان عالم برای حضور در مراسم تشییع و بدرقه قائد شهید آیت الله العظمی خامنه ای دعوت کرد.

متن پیام دعوت آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مؤمن، انقلابی و سرافراز ایران اسلامی،ملل اسلامی و آزادیخواهان جهان

اکنون که امت اسلامی در سوگ فراق قائد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نشسته است، حضور در آیین وداع با آن مجاهد بزرگ، صرفاً بدرقه پیکر یک رهبر الهی نیست. این صحنه، جلوه‌ای از ایمان، وفاداری و اراده ملتی است که سال‌ها در پرتو هدایت او، مسیر عزت، استقلال و مقاومت را پیموده است.

این آیین باشکوه، نمادی از اقتدار ایران در برابر جبهه استکبار و نشانه‌ای از تداوم راه حق، عدالت و ایستادگی است. حضور پرشور و آگاهانه مردم، پیامی روشن به جهانیان دارد که مسیر ولایت و جهاد همچنان ادامه خواهد یافت.

این مراسم تاریخی، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و قدردانی از دهه‌ها مجاهدت، صبر، ایثار و رهبری حکیمانه آن عبد صالح خداست؛ رهبری‌ای که عمر خویش را در راه اسلام، انقلاب و عزت امت اسلامی صرف کرد و میراثی ماندگار از ایمان، مقاومت و امید برای نسل‌های آینده بر جای گذاشت.

از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن رهبر مجاهد، دفاع مستمر و بی‌وقفه از مستضعفان و مظلومان جهان بود. او همواره صدای ملت‌های تحت ستم، مدافع حقوق محرومان و حامی ملت‌هایی بود که در برابر ظلم، اشغال و استکبار ایستادگی می‌کردند. حمایت از آرمان عدالت، کرامت انسانی و دفاع از ملت‌های مظلوم، میراثی ماندگار از اندیشه و سلوک اوست که در حافظه امت اسلامی و آزادگان جهان باقی خواهد ماند.

از عموم مردم شریف ایران اسلامی، ملت های مسلمان و آزادیخواهان جهان دعوت می‌شود با حضور گسترده و باشکوه در این مراسم، ضمن بدرقه قائد شهید انقلاب، بار دیگر بر وفاداری به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی تأکید کنند. این همراهی، جلوه‌ای از همبستگی و انسجام ملی در مسیر آینده کشور خواهد بود.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

متن عربی پیام:

رسالة آیة الله آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام

الموجّهة إلی الشعب الإیرانی، والمسلمین فی العالم، وکافة الأحرار والمستضعفین، بمناسبة التشییع المهیب للقائد الشهید آیة الله العظمی خامنئی

بسم الله الرحمن الرحیم

أیها الشعب المؤمن والثوری والأبی فی إیران الإسلامیة،

أیتها الشعوب الإسلامیة، ویا أحرار العالم،

وإذ تعیش الأمة الإسلامیة الیوم ألم فراق القائد الشهید، سماحة آیة الله العظمی خامنئی، فإن المشارکة فی مراسم الوداع لهذا المجاهد العظیم لیست مجرد تشییع لجثمان قائد ربانی، بل هی مشهد یتجلی فیه إیمان شعبٍ ووفاؤه وإرادته؛ شعبٌ سار لسنوات طویلة، فی ظل هدایته وتوجیهاته، علی طریق العزة والاستقلال والمقاومة.

إن هذه المراسم المهیبة تمثل رمزاً لاقتدار إیران فی مواجهة جبهة الاستکبار، ودلیلاً علی استمرار طریق الحق والعدالة والصمود. کما أن الحضور الشعبی الواعی والحماسی یحمل رسالة واضحة إلی العالم أجمع مفادها أن نهج الولایة والجهاد سیبقی مستمراً لا یتوقف.

وتشکّل هذه المراسم التاریخیة فرصة لتجدید العهد مع مبادئ الثورة الإسلامیة، وتقدیراً لعقود من الجهاد والصبر والإیثار والقیادة الحکیمة لذلک العبد الصالح لله؛ القائد الذی أفنی عمره فی سبیل الإسلام والثورة وعزة الأمة الإسلامیة، وخلّف للأجیال القادمة إرثاً خالداً من الإیمان والمقاومة والأمل.

ومن أبرز سمات ذلک القائد المجاهد دفاعه المستمر والدؤوب عن المستضعفین والمظلومین فی العالم. فقد کان دائماً صوت الشعوب المضطهدة، والمدافع عن حقوق المحرومین، والداعم للشعوب التی تصمد فی وجه الظلم والاحتلال والاستکبار. وإن نصرة العدالة والکرامة الإنسانیة والدفاع عن الشعوب المظلومة ستبقی إرثاً خالداً من فکره وسیرته، حاضراً فی ذاکرة الأمة الإسلامیة وأحرار العالم.

ومن هنا، ندعو عموم الشعب الشریف فی إیران الإسلامیة، والشعوب المسلمة، وأحرار العالم، إلی المشارکة الواسعة والمهیبة فی هذه المراسم، لتشییع القائد الشهید للثورة، ولتأکید الوفاء، مرة أخری، للإسلام والثورة والنظام الإسلامی. إن هذه المشارکة ستکون تجلیاً للتضامن والانسجام الوطنی فی مسار مستقبل البلاد.

آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام