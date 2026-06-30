به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، فشارهای اقتصادی ناشی از اختلال در صادرات نفت و شرایط جنگی، عراق را به سمت تلاش برای افزایش سهمیه تولید در سازمان کشورهای صادرکننده نفت سوق داده است؛ موضوعی که ممکن است به تنش‌هایی میان بغداد و اوپک منجر شود.

بر اساس این گزارش، اوپک همچنان در حال مدیریت پیامدهای تحولات اخیر در بازار انرژی است و درخواست عراق برای افزایش سهمیه تولید می‌تواند بر چالش‌های این سازمان بیفزاید. عراق که یکی از پنج عضو مؤسس اوپک و دومین تولیدکننده بزرگ این سازمان به شمار می‌رود، به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.

یک مشاور انرژی در عراق اعلام کرده است که درخواست این کشور برای سهمیه بیشتر در اوپک، عمدتاً به دلیل فشارهای اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی مطرح شده است. به گفته او، اختلال در صادرات و زیان‌های ناشی از درگیری‌ها، نیاز بغداد به افزایش تولید نفت را بیشتر کرده است.

در همین حال، عراق طی ماه‌های اخیر قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکت‌های بزرگ نفتی امضا کرده است. شرکت بریتیش پترولیوم متعهد شده حدود ۲۵ میلیارد دلار برای توسعه چهار میدان بزرگ نفتی در کرکوک سرمایه‌گذاری کند. توتال‌انرژی نیز پروژه‌ای حدود ۱۰ میلیارد دلاری در بصره در دست اجرا دارد. همچنین اکسون‌موبیل قرارداد توسعه میدان مجنون را امضا کرده و شرکت شورون نیز در حال بررسی بازگشت به بازار نفت عراق است.

اقتصاد عراق به شکل قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، نفت در سال گذشته حدود ۸۸ درصد از درآمدهای دولتی این کشور را تشکیل داده که یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان اعضای اوپک محسوب می‌شود. این در حالی است که سهم نفت در درآمدهای دولتی عربستان سعودی حدود ۵۵ درصد برآورد می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد تولید نفت عراق در ماه مه به حدود ۱.۴۸ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که نسبت به تولید حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز در فوریه کاهش چشمگیری داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده عراق ظرفیت تولید حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز را دارد و در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند طی سه ماه به این سطح برسد.

مقام‌های نفتی عراق همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید به حدود ۷ میلیون بشکه در روز در سال‌های آینده خبر داده‌اند. دولت جدید عراق اعلام کرده بازسازی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار دارد.

با این حال کارشناسان معتقدند تحقق این هدف با چالش‌هایی از جمله محدودیت زیرساخت‌های صادراتی، مسائل امنیتی، بی‌ثباتی سیاسی و تأخیر در اجرای پروژه‌های انرژی روبه‌رو است؛ عواملی که می‌تواند روند توسعه ظرفیت تولید نفت عراق را کند کند.