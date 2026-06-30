نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵، نرخ انواع ارز به صورت حواله در این مرکز اعلام شد که بر این اساس، نرخ حواله دلار آمریکا ۱,۴۷۳,۰۵۰ ریال قیمتگذاری شده است.
همچنین در بخش معاملات حوالهای، نرخ یورو ۱,۶۸۲,۷۱۲ ریال، درهم امارات ۴۰۱,۱۰۳ ریال، یوآن چین ۲۱۶,۶۷۹ ریال و روبل روسیه ۱۸,۹۴۵ ریال تعیین شد.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران مرجع رسمی تعیین نرخ ارز در معاملات تجاری و حوالهای کشور محسوب میشود و نرخهای اعلامی در این مرکز مبنای تأمین ارز بخشهای مختلف اقتصادی است.
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