جدیدترین نرخ حواله ارزی در مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵، نرخ حواله انواع ارزهای کاربردی در این مرکز اعلام شد.

بر اساس آمار منتشر شده، نرخ حواله دلار در این روز یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۶۰۵ ریال قیمت‌گذاری شده است. همچنین حواله یورو با نرخ یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۵۴۳ ریال معامله می‌شود.

در بخش دیگری از معاملات ارزی، حواله درهم امارات ۳۹۹ هزار و ۳۴۸ ریال و حواله یوآن چین ۲۱۵ هزار و ۶۵۵ ریال تعیین شد. علاوه بر این، نرخ حواله روبل روسیه نیز ۱۹ هزار و ۳۲ ریال اعلام شده است.

این نرخ‌ها مبنای معاملات حواله ارزی در مرکز مبادله برای تأمین نیازهای وارداتی و تجاری کشور در تاریخ مذکور قرار گرفته است.