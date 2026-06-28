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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

جدیدترین نرخ حواله ارزی در مرکز مبادله

جدیدترین نرخ حواله ارزی در مرکز مبادله

مرکز مبادله ارز و طلای ایران جدیدترین نرخ حواله ارزهای شاخص را اعلام کرد که طی آن نرخ حواله دلار به بیش از یک میلیون و ۴۶۶ هزار ریال رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵، نرخ حواله انواع ارزهای کاربردی در این مرکز اعلام شد.

بر اساس آمار منتشر شده، نرخ حواله دلار در این روز یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۶۰۵ ریال قیمت‌گذاری شده است. همچنین حواله یورو با نرخ یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۵۴۳ ریال معامله می‌شود.

در بخش دیگری از معاملات ارزی، حواله درهم امارات ۳۹۹ هزار و ۳۴۸ ریال و حواله یوآن چین ۲۱۵ هزار و ۶۵۵ ریال تعیین شد. علاوه بر این، نرخ حواله روبل روسیه نیز ۱۹ هزار و ۳۲ ریال اعلام شده است.

این نرخ‌ها مبنای معاملات حواله ارزی در مرکز مبادله برای تأمین نیازهای وارداتی و تجاری کشور در تاریخ مذکور قرار گرفته است.

کد مطلب 6872857
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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