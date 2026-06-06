نرخ حواله دلار در مرکز مبادله به ۱۴۷ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جدیدترین نرخ‌های حواله ارزی برای روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس آمار منتشر شده، قیمت حواله هر دلار ایالات متحده با افزایشی چشمگیر به ۱,۴۷۲,۱۰۱ ریال رسیده است.

همچنین در معاملات امروز این مرکز، نرخ حواله یورو نیز ۱,۶۹۷,۶۹۸ ریال قیمت‌گذاری شده است. در میان سایر ارزهای پرکاربرد، نرخ حواله درهم امارات ۴۰۰,۸۴۴ ریال و حواله یوآن چین ۲۱۷,۱۴۵ ریال تعیین شد. علاوه بر این، نرخ حواله روبل روسیه نیز ۲۰,۰۳۷ ریال در سامانه مرکز مبادله به ثبت رسیده است.