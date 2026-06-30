به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتوگوی تلفنی بامعاون نخست وزیر و وزیر دولت در امور دفاع قطر ضمن تشکر از نقش دولت قطر در مذاکرات منجر به آتش بس فعلی ،تصریح کرد: متأسفانه طرف مقابل در همین مدت کوتاه نیز در چندین مورد تعهدات خود را نقض کرده است.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به سابقه طولانی بدعهدی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ما تجربهای طولانی از دخالتها و بدعهدیهای آمریکا در شش _ هفت دهه گذشته داریم و مسائل میان ایران و آمریکا ریشه در بیاعتمادی تاریخی و رفتارهای خصمانه مکرر این کشور دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز ترور و شهادت رهبر عالی سیاسی و دینی، فرماندهان نظامی، مردم بیگناه و بهویژه دانشآموزان مدرسه میناب را فراموش نخواهد کرد و این جنایتها برای همیشه در پرونده سیاه آمریکا ثبت خواهد ماند.
سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اعتماد جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مسلمان و همسایه، بهویژه قطر، خاطرنشان کرد: با اعتماد به برادرانمان لکن به دشمن اعتماد نداریم و دستانمان روی ماشه قرار دارد و بدون تردید در صورت هرگونه نقض مفاد آتشبس، اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت .
وی با اشاره به اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز در تجارت جهانی، گفت: این منطقه نباید مورد سوءاستفاده کشورهای فرامنطقهای قرار گیرد و حضور نیروهای بیگانه نهتنها امنیتآفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوءتفاهم، بیاعتمادی و ناامنی میشود.
سرپرست وزارت دفاع تأکید کرد: امنیت، مقولهای درونزا است و کشورهای منطقه باید خود درباره امنیت منطقه تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه، سوریه، لبنان، قطر و ایران، تصریح کرد: حمایتهای آمریکا موجب تداوم حیات و گستاخی این رژیم شده و موجودیت و حیات آن در گرو ایجاد بحران و تنش در منطقه است.
سرپرست وزارت دفاع در پایان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای دفاعی باهمسایگان به ویژه قطر، گفت: میتوان درباره توسعه سازوکارهای امنیتی منطقه گفتوگو کرد و هر میزان همکاریهای دفاعی و نظامی دو کشور افزایش یابد، به همان میزان اعتماد متقابل و امنیت جمعی منطقه نیز تقویت خواهد شد.
در پایان این گفت و گو دو طرف بر گسترش روابط و همکاری های دفاعی میان دو کشور تاکید کردند.
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