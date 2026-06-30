۱۲هزار نوزاد بوشهری تحت پوشش غربالگری تروئید قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دارابی از پوشش گسترده برنامه غربالگری تیروئید نوزادان در استان خبر داد و گفت: غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درونریز بدن است که تنظیم متابولیسم و عملکرد طبیعی سلولها را بر عهده دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر اظهار داشت: اختلال در عملکرد این غده، بهویژه در دوران نوزادی و کودکی که زمان طلایی رشد مغزی و جسمی محسوب میشود، در صورت تشخیص و درمان دیرهنگام میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
دارابی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تکیه بر برنامه جامع غربالگری، از سال ۱۳۸۴ به عنوان دانشگاه پیشگام اجرای برنامه غربالگری نوزادان، پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان بهموقع را بهصورت منسجم دنبال کرده است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد برنامه در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سال تعداد ۱۲هزار و ۷۸۴ نوزاد در استان بوشهر تحت پوشش برنامه غربالگری تیروئید قرار گرفتهاند که با همکاری همکاران حوزه بهداشت، تعداد ۶۱ نوزاد مبتلا به کمکاری تیروئید شناسایی و بلافاصله برای دریافت درمانهای تخصصی ارجاع شدند.
دارابی تأکید کرد: تشخیص زودهنگام در روزهای سوم تا پنجم پس از تولد، کلید اساسی پیشگیری از عوارض جدی نظیر عقبماندگی ذهنی و جسمی است؛ خوشبختانه با شروع درمان مناسب در پنجره زمانی طلایی، امکان پیشگیری از عوارض و تضمین مسیر سلامت این نوزادان فراهم میشود.
وی با تأکید بر اهمیت مراقبت و پیگیری بهموقع خاطرنشان کرد: کمکاری تیروئید در صورت عدم کنترل، بر عملکرد بسیاری از اندامهای بدن تأثیر منفی میگذارد؛ از اینرو از والدین محترم درخواست میشود در روز سوم تا پنجم تولد نوزادشان با افزایش آگاهی نسبت به علائم این بیماریها و مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت منتخب غربالگری از سلامت تیروئید فرزند خود مطمئن شوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: برنامه غربالگری نوزادان یکی از موفقترین طرحهای نظام سلامت است که با کمترین هزینه، بزرگترین خدمت را به سلامت جامعه ارائه میدهد و نقش مؤثری در پیشگیری از معلولیتهای قابل پیشگیری و حفظ سرمایه انسانی ایفا میکند.
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