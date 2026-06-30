کپلر اعلام کرد: عبور ۲۴ کشتی و نفتکش از تنگه هرمز در روز دوشنبه 

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از داده‌های شرکت کپلر اعلام کرد که حدود ۲۴ کشتی باری از جمله کشتی‌های نفت‌کش و گازکش روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند.

این داده‌ها افزودند که سرعت حرکت در روز سه‌شنبه همچنان رو به افزایش بود و یک نفتکش غول‌پیکر به همراه تعدادی کشتی کوچک‌تر وارد خلیج فارس شدند که نشانه‌ای از بهبود فعالیت ناوبری در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است.

به گزارش بلومبرگ، ظرفیت کلی نفتکش‌هایی که از تنگه عبور کردند به حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت خام رسید که نشان‌دهنده افزایش اعتماد مالکان کشتی‌ها به عبور از تنگه است.

این خبرگزاری اشاره کرد که ۳ نفتکش غول‌پیکر خالی متعلق به شرکت کره‌ای "سینوکور" روز دوشنبه وارد خلیج فارس شدند و در امتداد سواحل عمان حرکت کردند، یک نفتکش دیگر نیز سیگنال‌های خود را از داخل خلیج فارس روشن کرد و توضیح داد که به سمت بندر بصره عراق در حرکت است.

تنگه هرمز به‌ دلیل میزبانی از حدود نیمی از ذخایر اثبات‌ شده نفت جهان و عبور روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد بین‌الملل ایفا می‌کند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل عربستان، عراق، کویت، امارات، قطر و ایران، برای صادرات بخش عمده نفت خود به بازارهای جهانی، وابستگی مستقیم به این تنگه دارند.

نکته قابل‌توجه این است که بر خلاف سایر مناطق تولیدکننده نفت، زیرساخت‌های جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز بسیار محدود است. فقط دو خط لوله اصلی (خط لوله ینبع در عربستان و خط لوله فجیره در امارات) وجود دارد که ظرفیت کلی آن‌ها تنها حدود ۷ میلیون بشکه در روز است که در برابر حجم کل صادرات منطقه بسیار ناچیز است.

بسته شدن یا اختلال در تنگه هرمز محدود به بازار انرژی نیست و زنجیره تأمین جهانی را در حوزه‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، صنایع بسته‌بندی، دارو، پوشاک و تکنولوژی‌های پیشرفته مانند تراشه، هوش مصنوعی و تجهیزات پزشکی فلج می‌کند.