به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: معلای محرم ۱۴۰۵ که پخش آن از دوشنبه ۲۵ خرداد آغاز شد، این قاب تلویزیونی اتمسفر معنوی خود را به افق‌های جدیدی پیوند زد. برپایی خیمه عزای این فصل در حرم مطهر حضرت رضا (ع)، نه تنها کالبد فیزیکی برنامه، بلکه روح و جان آن را دگرگون ساخت و هم‌جواری با خورشید خراسان، عطر رضوی را با سوز روضه‌های سیدالشهدا (ع) عجین کرد. معلی در این فصل، نه فقط درگیر با معیارهای سرگرمی برای جذب مخاطب نشد، که به یک تجلی‌گاه حسی تبدیل شد که مخاطب خسته از کلیشه‌ها را به عمق یک روضه اصیل، صمیمی و بی‌ریا هدایت می‌کند.

ریشه‌های این برنامه به محرم سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که معلی کار خود را به نویسندگی سیدبشیر حسینی و کارگردانی سعید ستودگان روی آنتن شبکه سه سیما آغاز کرد. در نخستین گام‌ها، برنامه شباهت‌هایی به ساختارهای متداول مسابقات استعدادیابی داشت و این دغدغه را ایجاد می‌کرد که شاید قداست آیین، تحت‌الشعاع معیارهای رقابتی قرار گیرد. اما گذر زمان و پختگی تدریجی در فصول مختلف، معلی را به مسیری متمایز هدایت کرد.

عوامل برنامه با درک درست از بستر مذهبی مردم، پوسته رقابت صرف را حذف کرده و برنامه را به یک محفل و حسینیه واقعی تبدیل کردند. فرشی که در مرکز استودیو پهن شد، حلقه همدلانه ذاکرین حسین و ائمه اطهار (ع) به دور آن و تمرکز بر بازنمایی بدون فیلتر آیین‌های سنتی، برنامه را از قاب تلویزیونی خشک به فضای گرم یک تکیه ملی بدل ساخت که در آن اصالت بر زرق و برق غلبه داشت.

رکوردهای ماندگار از اشتیاق مخاطب

موفقیت معلی تصادفی نیست؛ آمارها زبان گویای این پدیده رسانه‌ای برجسته هستند. بنابر گزارش‌های رسمی مرکز تحقیقات صداوسیما، حسینیه معلی با کسب مخاطب بی‌سابقه ۴۳.۵ درصدی (معادل بیش از ۳۰ میلیون بیننده) و رضایت خیره‌کننده ۸۹.۹ درصدی در صدر ویژه‌برنامه‌های مناسبتی قرار گرفته است. این رقم در دورانی که تلویزیون‌های خطی در سراسر جهان با ریزش جدی مخاطب مواجهند، رکوردی شگفت‌انگیز است.

در پلتفرم تلوبیون نیز بازدیدها تنها پس از پخش چند قسمت از مرز یک میلیون عبور کرد که نشان‌دهنده وفاداری عمیق مخاطبان به این برنامه صمیمی است. رمز این توفیق در گستره وسیع تنوع مخاطبان نهفته است؛ معلی فراتر از قشر سنتی، توانسته با رویکردی فراگیر، نسل جوان، مخاطبان خاکستری و حتی کودکان و خردسالان را پای سفره سیدالشهدا (ع) بنشاند.

ویترین معلی در فصل جاری و سمفونی همدلی و اصالت

درخشش فصل تازه معلی، حاصل چیدمان دقیق و همگون مهره‌هایی است که هر یک حامل بخشی از فرهنگ حسینی هستند. نجم‌الدین شریعتی به عنوان مجری اصلی، با تسلط و کلام منحصر به‌فردش، جریان گفت‌وگوها و روضه‌ها را به نرمی هدایت می‌کند. او به خوبی توانسته مرز میان حزن روضه و تعاملات زنده استودیویی را حفظ کند. میز ذاکران این فصل با ترکیبی از حاج سیدمجید بنی‌فاطمه، حاج مهدی رسولی، حاج سیدرضا نریمانی، کربلایی امیر برومند و برای نخستین بار، حجت‌الاسلام سیدحسین آقامیری چیده شده است.

تعاملات صمیمانه، همدلی عمیق و شوخی‌های لطیف و به اندازه میان اعضای این میز، صمیمیت استودیو را به اوج رسانده و تصویر سنتی و جدی مداحان را به قاب‌هایی ملموس و دوست‌داشتنی بدل کرده است. حضور همزمان لحن حماسی رسولی، روضه‌های عاطفی بنی‌فاطمه، نغمه‌های جانسوز نریمانی و شورهای پرانرژی برومند در کنار تحلیل‌های معرفتی سیدحسین آقامیری، توازنی بی‌بدیل پدید آورده است. این ترکیب با همراهی پیرغلامان اقصی نقاط کشور، نوحه‌خوانان نوجوان پرشور و گروه‌های عزاداری بین‌المللی از کشورهای منطقه و شیعیان جهان، کثرتی زیبا از عشق حسینی را به تصویر می‌کشد.

روایت‌هایی از لحظات ناب و داستان‌های جریان‌ساز

قدرت معلی در روایت قصه انسان‌های معمولی است که در عشق اباعبدالله (ع) ذوب شده‌اند. در محرم ۱۴۰۵، دو لحظه به شدت در رسانه‌ها و فضای مجازی طوفان به پا کرد: نخستین لحظه حماسی، به غرق شدن ناوشکن دنا در جریان وقایع جنگ سوم اختصاص داشت. حضور دو تن از پرسنل شجاع و نجات‌یافته ناو دنا و روایت عاطفی و تکان‌دهنده آنان از ثانیه‌های پایانی پیش از غرق شدن ناوشکن، قلب حضار در استودیو را لرزاند. در پی آن، حضور فرزند پنج ساله شهید بهمن اسفندیاری (از شهدای ناو دنا) با بیان صادقانه و معصومانه‌اش درباره نام و یاد پدر شهیدش، سیل اشک را از دیدگان ذاکران جاری کرد.

همینطور، ادای دین باشکوه معلی به شهدای مظلوم دانش‌آموز میناب بود. نجم‌الدین شریعتی در ساعاتی به غایت جانسوز، میزبان خانواده‌های این شهدای گرانقدر بود که فرزندانشان را در راه عزت وطن فدا کرده بودند. ایستادگی این خانواده‌ها در کنار طنین حماسی روضه‌های مکتوب، حماسه‌ای ملی را بازآفرینی کرد. همچنین حضور ایمان شاه‌میری، خواننده‌ای که با اجرای «به خون گلوی علی اصغرت» در قامت یک مداح ظاهر شد، تلاقی زیبای هنر و ایمان را به نمایش گذاشت.

تلاقی جسارت رسانه‌ای با حقیقت ناب آیین

پشت این دکور پرعظمت، تیمی حرفه‌ای به رهبری سعید ستودگان در مقام تهیه‌کننده و سیدبشیر حسینی به عنوان کارگردان و سردبیر فعالیت می‌کنند. این دو با همکاری فعال تیم پژوهش برنامه، بیش از صدها سفر تحقیقاتی به عمق روستاها و مناطق دورافتاده کشور داشته‌اند تا آیین‌های عزاداری اصیل و در حال فراموشی را بازیابی و احیا کنند. فرم بصری این فصل با دکور باشکوه سه طبقه و ظرفیت تماشاگر عظیم در صحن حرم رضوی، در کنار تصویربرداری هماهنگ با ۱۶ دوربین، جلوه‌ای هنری و تاثیرگذار یافته است که مخاطب را در جزئیات احساسی تصاویر غرق می‌سازد.

جریان‌سازی و محبوبیت حسینیه معلی نشان می‌دهد که راز ماندگاری و توفیق این اثر، در فرمول «نوآوری در عین اصالت» نهفته است. معلی با جسارت در برنامه‌سازی و احترام به ریشه‌های فرهنگی، توانسته آیین عزای حسینی را به شکلی زنده و پویا به نمایش بگذارد. این برنامه نه تنها رکوردها را جابه‌جا کرده، بلکه به عنوان یک استاندارد نوین و الگوی کارآمد در برنامه‌سازی دینی رسانه ملی ثبت شده است.