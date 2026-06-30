«سروفلو» آماده نمایش شد؛ روایتی از زندگی یک کارگر

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «سروفلو» به نویسندگی و کارگردانی عدنان پیرزادی و تهیهکنندگی محمدرضا کهزادی، پس از اتمام مراحل تولید و اخذ پروانه نمایش، آماده نمایش شد.
این فیلم که داستانی اجتماعی و انسانی را روایت میکند، نگاهی عمیق به زندگی کارگران شهرداری دارد. خلاصه داستان «سروفلو» حکایت کارگری است که برای تأمین هزینههای درمانی خود و دختر مبتلا به سندرم داون اش، ناچار است پس از پایان شیفت کاری در شهرداری، در خانههای شخصی به باغبانی بپردازد.
در این فیلم، بازیگرانی چون رضا ریحانی، آرزو برزگران، تبسم عاصمی، ستایش پورسفیر، ساینا رضازاده، لیلی فنودی، ساجده سعدیاننژاد و فاطمه دهقانی به ایفای نقش پرداختهاند.
سایر عوامل این اثر عبارتند از دستیار اول کارگردان: نیما اسفندیار، دستیار دوم کارگردان: کژال ربیعی، دستیاران تهیه: هانیه بدیع و علی رضایی، منشی صحنه: حنا سلگی، طراح گریم: بیتا قدرتی و طراح صحنه: میثاق عبدالهی.
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