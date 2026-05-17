به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، نمایش «حمام زی» به نویسندگی مهدی ملکی و تهیهکنندگی و کارگردانی حسین کلانتر از یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۹ در سالن سیمرغ روی صحنه میرود.
یگانه آهنی، مهدی حمیدی، دانیال حاجیپور، پرنیان بهرامزاده، مصطفی جعفری و محمدجواد احمدی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «زن و شوهر بازیگری، برای سرگرمی در دوران قرنطینه کرونا دست به کار عجیبی میزنند که عواقب زیادی برایشان به همراه دارد.»
دیگر عوامل این نمایش عبارتاند از میرنادر مظلومی مشاور کارگردان، نورا امیرپور دستیار و برنامهریز و طراح نور و صدا، تارا قهوهچیان دستیار کارگردان و منشی صحنه، نارین سحری طراح گریم، لباس و صحنه، مسعود خردپیشه دستیار گریم، پریناز بهرامزاده دستیار لباس، فرخنده مهرعلیان دستیار نور و صدا، فاطمه خادمالحسینی عکاس و فیلمبردار، مریم سیدین تدوین، مصطفی جعفری و دانیال حاجیپور دستیاران صحنه، محمدجواد احمدی مسئول تدارکات و نگار امیری مدیر رسانه.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
