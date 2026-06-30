تشییع رهبر شهید ایران، تجدید بیعت با فرهنگ ایثار، شهادت و وحدت امت است

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: شیخ علی بشیر نجفی، فرزند آیت‌الله العظمی بشیر نجفی در گفتگو با بخش عربی خبرگزاری مهر با تأکید بر اینکه شهادت استمرار راه پیامبران، ائمه اطهار(ع) و عالمان ربانی در پاسداری از دین و عزت امت اسلامی است، گفت: تشییع رهبر شهید، صرفاً بدرقه یک شخصیت بزرگ نیست، بلکه تجدید بیعت با فرهنگ ایثار، شهادت و وحدت امت اسلامی به شمار می‌رود.

شیخ علی بشیر نجفی، فرزند آیت‌الله العظمی بشیر نجفی با اشاره به ابعاد فکری و معنوی شهادت رهبر شهید، گفت: در مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ، بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی به سخنان مسئولانه، نگاه عمیق و تحلیل‌های برخاسته از معارف دینی نیاز دارد؛ از همین رو، مرجعیت دینی و حوزه‌های علمیه همواره نقش تکیه‌گاه امت و راهنمای جامعه را در شناخت درست حوادث و حفظ مسیر حق بر عهده داشته‌اند.

وی با اشاره به تحولات جاری جهان اسلام افزود: در شرایطی که امت اسلامی با چالش‌های سرنوشت‌سازی در حوزه هویت، وحدت و آینده خود روبه‌رو است، باید با الهام از مکتب اهل‌بیت(ع)، رویدادها را فراتر از ظاهر آن‌ها و با نگاهی راهبردی تحلیل کرد:

شهادت عالمان، ادامه راه انبیا و اهل‌بیت(ع)

شیخ علی بشیر نجفی در پاسخ به پرسشی درباره شهادت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، این حادثه را ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی توصیف کرد و گفت: این مصیبت را به همه مؤمنان، ملت‌های مسلمان و به‌ویژه مردم جمهوری اسلامی ایران تسلیت می‌گوییم؛ چرا که فقدان یک عالم ربانی و رهبر بزرگ که عمر خود را در راه خدمت به دین و امت سپری کرده، بی‌تردید خسارتی سنگین و رویدادی دردناک برای جهان اسلام است.

وی افزود: خبر شهادت شخصیتی علمی و جهادی با چنین جایگاهی، اندوهی عمیق در دل مؤمنان بر جای گذاشت؛ زیرا او حضوری اثرگذار در عرصه اسلامی داشت و خدمات فراوانی در دفاع از اسلام و حمایت از مسائل مسلمانان از خود به یادگار گذاشت.

خون شهدا، سرچشمه حیات امت اسلامی است

ایشان با تأکید بر آموزه‌های مکتب اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: این مکتب به ما آموخته است که خون شهید هرگز در مرز اندوه و فقدان متوقف نمی‌شود، بلکه به سرچشمه‌ای برای حیات، قدرت و بیداری امت تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: هنگامی که شهید، عالمی ربانی و رهبری باشد که تمام عمر خود را در راه دفاع از دین و عزت مسلمانان صرف کرده است، شهادتش پایان راه او نیست، بلکه نقطه اوج حیات و مجاهدت او محسوب می‌شود؛ زیرا در منطق اسلام، شهادت استمرار مسیر پیامبران، اوصیای الهی و صالحانی است که جان خود را برای اعتلای کلمه حق فدا کردند.

عالمان ربانی، پاسداران دین و کرامت جامعه

شیخ علی بشیر نجفی با اشاره به رسالت تاریخی علما گفت: عالمان ربانی در طول تاریخ، راه اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) را ادامه داده‌اند و همواره دغدغه اصلی آنان حفظ دین، صیانت از جامعه اسلامی، پاسداری از عزت و کرامت انسان و تقویت پیوند مردم با خداوند متعال بوده است.

وی افزود: از همین رو، شهادت چنین شخصیت‌هایی آثار عمیق معنوی و تربیتی بر جای می‌گذارد؛ آثاری که محدود به زمان و مکان نیست و موجب افزایش استقامت، بصیرت و پایبندی مؤمنان به آرمان‌هایی می‌شود که شهدا برای آن جان خود را تقدیم کردند.

شهادت؛ پیام حیات، اخلاص و استقامت

وی تصریح کرد: اگرچه شهادت با اندوه فقدان همراه است، اما در حقیقت پیام‌آور زندگی، استمرار و تجدید روح ایثار، اخلاص و پایداری در امت اسلامی است و خداوند این مقام والا را تنها به بندگان مخلص خود عطا می‌کند؛ کسانی که عمر خویش را در راه خدمت به دین و دفاع از ارزش‌های الهی سپری کرده‌اند.

شیخ علی بشیر نجفی ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال همه شهدا را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد، آنان را با پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) محشور سازد و خون پاک آنان را چراغ هدایت نسل‌های آینده و عامل استواری هرچه بیشتر مؤمنان در مسیر حق و حقیقت قرار دهد.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل عالمان دینی در هدایت جامعه اسلامی، تأکید کرد که رحلت و شهادت عالمان ربانی، هرچند ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای امت اسلامی است، اما آثار علمی، تربیتی و جهادی آنان همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

عالمان ربانی، پاسداران دین و هویت امت

شیخ علی بشیر نجفی با استناد به آموزه‌های اسلامی گفت: در روایات اهل‌بیت(ع) آمده است که با رحلت عالمِ عامل، شکافی بزرگ در پیکره امت اسلامی ایجاد می‌شود که هیچ چیز جای آن را پر نمی‌کند؛ زیرا عالمان ربانی نقش اساسی در پاسداری از دین، حفظ هویت ایمانی و هدایت جامعه به سوی حق بر عهده دارند.

وی افزود: خداوند متعال نیز جایگاه ایمان و دانش را بسیار والا دانسته و فرموده است: (یَرْفَعِ اللَه الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ). از این‌رو، علما تنها صاحبان دانش نیستند، بلکه امانتداران رسالت الهی، پاسداران ارزش‌ها و چراغ‌های هدایت جامعه به شمار می‌روند.

فقدان رهبران دینی، خسارتی مضاعف برای جهان اسلام

فرزند آیت‌الله العظمی بشیر نجفی با اشاره به جایگاه شخصیت‌های علمی و جهادی اظهار داشت: فقدان هر عالم ربانی، خسارتی بزرگ برای امت اسلامی است، اما هنگامی که شخصیت از دست‌رفته، افزون بر جایگاه علمی، در عرصه جهاد، رهبری، خدمت به جامعه و تأثیرگذاری گسترده نیز نقش‌آفرین بوده باشد، این ضایعه ابعاد گسترده‌تر و دردناک‌تری پیدا می‌کند و آثار آن در عرصه‌های علمی و اجتماعی نمایان می‌شود.

میراث فکری شهدا، ماندگارتر از حضور جسمانی آنان است

وی با بیان اینکه سنت الهی بر ماندگاری آثار بندگان مخلص است، تصریح کرد: عالمی که عمر خود را در راه خدمت به دین صرف کرده و این مسیر را با اخلاص و فداکاری پیموده است، پس از رحلت نیز با میراث فکری و مکتب تربیتی خود در میان امت باقی می‌ماند و نسل‌های آینده را هدایت می‌کند.

به گفته وی، شهادت چنین شخصیت‌هایی نه تنها موجب توقف جریان رسالت نمی‌شود، بلکه روحی تازه در کالبد این حرکت می‌دمد و حضور آنان را در وجدان مؤمنان عمیق‌تر و ماندگارتر می‌سازد.

عالمان، الگوهای عملی جامعه اسلامی

شیخ علی بشیر نجفی ادامه داد: عالمان ربانی در طول تاریخ، تنها به تعلیم و تدریس بسنده نکرده‌اند، بلکه با رفتار، اخلاق و مجاهدت خود، الگوهای عملی جامعه اسلامی بوده‌اند. هر یک از آنان با شیوه‌ای خاص به اسلام خدمت کرده‌اند، اما همه در یک هدف مشترک، یعنی یاری دین خدا و خدمت به بندگان او، هم‌مسیر بوده‌اند.

وی تأکید کرد: اگرچه فقدان چنین شخصیت‌هایی اندوهی بزرگ برای امت اسلامی به همراه دارد، اما آثار علمی، فرهنگی و جهادی آنان همچنان در ذهن و دل مردم باقی می‌ماند و نسل‌های جدید را به پیمودن مسیر علم، فقاهت و خدمت به اسلام تشویق می‌کند تا این راه الهی در طول تاریخ استمرار یابد.

مرجعیت: معیار، تشخیص حق از باطل و حمایت از مظلوم است

شیخ علی بشیر نجفی در ادامه این گفت‌وگو، در پاسخ به پرسشی درباره نگاه مرجعیت دینی به تحولات جاری منطقه، اظهار داشت: مواضع و بیانیه‌های مراجع بزرگ دینی در نجف اشرف و دیگر مراکز علمی، همواره بر یک مبنای روشن شرعی و اخلاقی استوار بوده و تأکید کرده‌اند که معیار هر موضع اسلامی، تشخیص حق از باطل، تمایز میان متجاوز و مورد تجاوز و ایستادن در کنار مظلوم است.

وی افزود: هرگاه ملت‌های مؤمن در معرض تجاوز و ستم قرار گیرند، وظیفه شرعی و اخلاقی اقتضا می‌کند که بر اساس احکام اسلام و اصول عدالت، از آنان حمایت شود و حقوق مشروعشان مورد دفاع قرار گیرد.

حمایت از مظلوم، وظیفه‌ای دینی و انسانی

فرزند آیت‌الله العظمی بشیر نجفی تصریح کرد: بررسی مواضع مراجع و عالمان دینی نشان می‌دهد که آنان همواره با صراحت تجاوز و ظلم را محکوم کرده و از آسیب‌دیدگان حمایت کرده‌اند؛ چراکه این مسئولیتی برخاسته از تعالیم دینی و ارزش‌های انسانی است.

وی همچنین بر ضرورت صبر، استقامت و همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: مرجعیت همواره مؤمنان را به حفظ وحدت، تقویت روحیه همدلی و ایستادگی در برابر چالش‌هایی که امنیت، کرامت و ثبات امت اسلامی را هدف قرار داده‌اند، فراخوانده است.

بصیرت و وحدت؛ مهم‌ترین نیاز امروز امت اسلامی

شیخ علی بشیر نجفی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان اسلام به بصیرت، وحدت کلمه و پایبندی به ارزش‌های الهی نیاز دارد؛ زیرا سرنوشت رویارویی‌های بزرگ تنها با توان نظامی تعیین نمی‌شود، بلکه میزان استقامت بر اصول، وفاداری به حق و آمادگی برای تحمل سختی‌ها، عامل اصلی پیروزی خواهد بود.

وی از خداوند متعال خواست همه مؤمنان را در مسیر حق ثابت‌قدم بدارد و عزت، کرامت و صلاح امت اسلامی را تضمین فرماید.

حوزه‌های علمیه، پشتوانه فکری امت اسلامی

شیخ علی بشیر نجفی در پاسخ به پرسشی درباره نقش حوزه‌های علمیه در تقویت جبهه مقاومت و حفظ هویت اسلامی، اظهار داشت: بدون تردید، بُعد فکری و علمی، زیربنای همه پروژه‌های تمدنی و رسالتی است؛ زیرا هیچ حرکت اصلاحی، جهادی یا اجتماعی، بدون برخورداری از آگاهی عمیق، بینش روشن و مبانی اصیل معرفتی، به اهداف خود دست نخواهد یافت.

وی افزود: حوزه‌های علمیه در طول تاریخ، همواره کانون‌های علم، اندیشه و تربیت بوده‌اند و نقش مهمی در پرورش انسان مؤمن، تعمیق باورهای دینی و ارتقای آگاهی جامعه ایفا کرده‌اند.

فرزند آیت‌الله العظمی بشیر حسین نجفی ادامه داد: حوزه‌های علمیه نجف اشرف، قم مقدس و دیگر مراکز اصیل دینی، همگی از سرچشمه واحد قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) بهره می‌گیرند و همین اشتراک در مبانی، موجب وحدت هدف و رسالت آنان شده است؛ هرچند شیوه‌های فعالیت و عرصه‌های حضورشان متفاوت باشد.

وی تأکید کرد: دستاوردهای علمی، فرهنگی و تربیتی حوزه‌های علمیه، به‌طور مستقیم در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اسلامی، از تبلیغ و خدمات اجتماعی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی، مدیریتی و جهادی، تأثیرگذار است. از این رو، میان حوزه‌های علمیه و میدان‌های ایثار و فداکاری، رابطه‌ای مبتنی بر هم‌افزایی و تکمیل متقابل وجود دارد، نه جدایی و فاصله.

شیخ علی بشیر نجفی با اشاره به تجربه‌های تاریخی خاطرنشان کرد: نهضت‌های بزرگ، تنها با اتکا به قدرت نظامی یا صرفاً اندیشه شکل نمی‌گیرند، بلکه حاصل پیوند میان آگاهی و ایثار، بصیرت و عمل، و همکاری عالمانی هستند که مسیر را تبیین می‌کنند با مجاهدانی که برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌ها جانفشانی می‌کنند.

وی درس‌های حوزه و علوم دینی را ستون فقرات استمرار امت اسلامی دانست و گفت: حوزه‌های علمیه، پیوند جامعه را با منابع اصیل اسلامی حفظ می‌کنند و معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) را نسل به نسل به جامعه منتقل می‌سازند و از این طریق، ضامن تداوم رسالت اسلامی هستند.

وی افزود: پروژه اسلامی، در حقیقت یک طرح جامع برای زندگی است که در آن همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در خدمت دین و امت قرار می‌گیرند؛ یکی با علم خود، دیگری با تلاش، گروهی با عمر و برخی نیز با جان خود در این مسیر ایثار می‌کنند، اما همگی در یک مسیر و برای تحقق یک هدف، یعنی اعتلای کلمه خدا و خدمت به بندگان او، گام برمی‌دارند.

به گفته وی، همین هم‌افزایی میان حوزه‌های علمیه و عرصه‌های ایثار، از مهم‌ترین عوامل استقامت و پایداری امت اسلامی در برابر چالش‌های فکری، فرهنگی و سیاسی است.

تشییع رهبر شهید؛ تجدید بیعت با آرمان‌ها

شیخ علی بشیر نجفی در پاسخ به پرسشی درباره پیام مراسم تشییع رهبر شهید، با اشاره به آموزه‌های نهضت عاشورا گفت: مکتب امام حسین(ع) به ما آموخته است که خون‌های پاک هرگز بیهوده ریخته نمی‌شود، بلکه به نیرویی برای آگاهی‌بخشی، حفظ ارزش‌ها و ترسیم آینده ملت‌ها تبدیل می‌شود.

وی افزود: تشییع شخصیت‌های بزرگ دینی و رسالتی، تنها یک مراسم احساسی یا اجتماعی نیست، بلکه نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که این شخصیت‌ها برای آن زیسته و جانفشانی کرده‌اند.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع عالمان و رهبران الهی، در حقیقت اعلام وفاداری به راه و مکتب آنان و تجدید پایبندی به ارزش‌هایی است که برای تثبیت آن مبارزه کردند. این حضور گسترده، پیامی روشن دارد؛ اینکه اندیشه‌ها و آرمان‌های الهی با رحلت صاحبانشان از میان نمی‌رود، بلکه در وجدان امت ریشه‌دارتر می‌شود.

شیخ علی بشیر نجفی تصریح کرد: این مراسم‌ها همچنین بیانگر سطح بالای آگاهی عمومی و باور مردم به حقانیت آرمان‌هایی است که شهدا و رهبران دینی برای آن جانفشانی کرده‌اند و از همین رو، به نمادی از استمرار راه و اراده ملت‌های مؤمن در برابر فشارها و تهدیدها تبدیل می‌شوند.

وی با اشاره به واکنش‌های مردمی در کشورهای مختلف اسلامی گفت: در عراق و دیگر کشورهای اسلامی، شاهد موج گسترده‌ای از همدردی، اندوه و همبستگی با این مصیبت بودیم؛ موضوعی که بیانگر جایگاه والای عالمان و رهبران دینی در میان مؤمنان است.

وی تأکید کرد: ملت‌های مؤمن با این حضور گسترده، به جهانیان اعلام می‌کنند که ارزش‌هایی که بر پایه ایمان و ایثار بنا شده‌اند، هرگز شکست‌پذیر نیستند و صاحبان این ارزش‌ها، حتی پس از رحلت نیز در حافظه و وجدان امت زنده خواهند ماند.

به گفته وی، این اجتماعات مردمی، در بسیاری از موارد، پاسخی عملی به تلاش‌ها برای تخریب شخصیت‌های دینی و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان است و نشان می‌دهد پیوند اعتقادی و عاطفی امت با علما و مراجع، بسیار فراتر از تبلیغات و فشارهای دشمنان است.

وحدت امت؛ مهم‌ترین پیام نجف و قم

شیخ علی بشیر نجفی در پاسخ به پرسشی درباره پیام خود به ملت ایران و عموم مسلمانان اظهار داشت: آنچه نجف اشرف و قم مقدس را به یکدیگر پیوند می‌دهد، بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی و ساختارهای نهادی است. هر دو، ادامه یک مکتب واحد و سیراب‌شده از معارف قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) هستند.

وی افزود: تاریخ نشان داده است که قدرت امت اسلامی همواره در وحدت آن نهفته بوده و عالمان ربانی نیز همواره منادی همبستگی، همگرایی و سازندگی بوده‌اند، نه اختلاف و تفرقه. از این رو، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که همه مؤمنان با درک مسئولیت‌های خود، چالش‌های موجود را به فرصتی برای افزایش انسجام و همدلی تبدیل کنند.

وی تأکید کرد: پیوند مؤمنان با مراجع و عالمان دینی، صرفاً یک رابطه عاطفی نیست، بلکه ارتباط با مسیر هدایت و مکتبی است که طی قرن‌ها هویت، عقیده و عزت امت اسلامی را حفظ کرده است. از این رو، بهترین راه پاسداشت یاد عالمان و رهبران الهی، پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که آنان برای تحقق آن تلاش کردند.

شیخ علی بشیر نجفی از همه مسلمانان خواست با تمسک به دین، علم، معرفت و بصیرت، زمینه‌های اختلاف را کنار بگذارند؛ زیرا نقاط مشترک میان مسلمانان بسیار بیشتر از عوامل تفرقه است. وی خاطرنشان کرد: دنیا گذراست و آنچه ماندگار خواهد بود، عمل صالح، وحدت، همدلی و ارتباط صادقانه با خداوند متعال است.

وی در پایان از خداوند متعال خواست همه مؤمنان را در هر نقطه از جهان اسلام حفظ کند، میان دل‌های آنان الفت و همدلی برقرار سازد و آنان را در مسیر عزت، کرامت و سربلندی امت اسلامی ثابت‌قدم بدارد.

پیام دفتر آیت‌الله العظمی بشیر نجفی خطاب به ملت ایران

دفتر آیت‌الله العظمی شیخ بشیر نجفی نیز در پیامی خطاب به ملت ایران و مسلمانان جهان، ضمن ابراز همدردی و تسلیت، از خداوند متعال برای امت اسلامی صبر، استقامت و رحمت الهی برای شهدا و صالحان مسئلت کرد.

در این پیام آمده است: ملت‌های زنده تنها با میزان سختی‌ها و بحران‌هایی که پشت سر می‌گذارند سنجیده نمی‌شوند، بلکه توانایی آنان در تبدیل رنج به آگاهی، فداکاری به قدرت و مشکلات به فرصتی برای پایداری و پیشرفت، معیار اصلی بالندگی آنهاست.

مکتب اهل‌بیت(ع) به ما آموخته است که شخصیت‌های بزرگ با رحلت جسمانی از میان نمی‌روند، بلکه اندیشه، آثار و آرمان‌های آنان همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده باقی می‌ماند.

دفتر این مرجع عالی‌قدر همچنین تأکید کرد که وحدت، همبستگی و پایبندی به ارزش‌های اصیل اسلامی، مهم‌ترین تضمین برای عبور امت اسلامی از بحران‌ها، حفظ عزت و صیانت از کرامت مسلمانان است.

در پایان این گفت‌وگو، شیخ علی بشیر نجفی تأکید کرد که نگاه حوزه علمیه نجف به تحولات جهان اسلام، بر پایه ایمان به وعده الهی، پایبندی به اصول اسلام ناب محمدی(ص) و احساس مسئولیت شرعی و اخلاقی در قبال سرنوشت امت اسلامی استوار است.

وی خاطرنشان کرد: پیوند میان علم و جهاد، مرجعیت و امت، و اندیشه و ایثار، تضمین‌کننده استمرار مسیر حق است و شهادت عالمان و مجاهدان، نه پایان این مسیر، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از آگاهی، مقاومت و پایداری خواهد بود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که امت اسلامی با حفظ وحدت، تمسک به ارزش‌های دینی و پیروی از رهنمودهای عالمان ربانی، آینده‌ای سرشار از عزت، همبستگی و کرامت را پیش رو داشته باشد.