به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، مهند العقابی مدیر اداره کل اطلاع رسانی سازمان حشد شعبی عراق گفت که تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق به درخواست دولت عراق و با هماهنگی با نیروهای سیاسی انجام میشود.
العقابی گفت که این مراسم، یک تشییع رسمی است و با مشارکت نهادهای مربوطه دولتی برگزار میشود.
پیش از این منابع نزدیک به سفارت ایران در بغداد اعلام کردند که پیکر مطهر امام شهید در روز ۱۷ تیر ماه از طریق فرودگاه بینالمللی نجف وارد عراق خواهد شد. در این مراسم، جمعی از مسئولان، شخصیتهای دینی، اجتماعی و سیاسی عراق از پیکر ایشان استقبال خواهند کرد و آیین رسمی استقبال در فرودگاه نجف برگزار میشود.
پس از آن، پیکر مطهر به حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) منتقل خواهد شد تا مراسم زیارت و وداع برگزار شود. سپس کاروان تشییع راهی کربلای معلی میشود و آیین تشییع مردمی با حضور گسترده شهروندان در منطقه بینالحرمین برگزار خواهد شد. در پایان، پیکر بار دیگر به فرودگاه نجف منتقل و از آنجا به شهر مقدس مشهد اعزام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مدیریت آستانهای مقدس علوی، حسینی و عباسی، استانداریهای نجف و کربلا، وزارتخانههای حملونقل، کشور و امور خارجه عراق، سازمان الحشدالشعبی و دفتر نخستوزیری عراق از جمله نهادهایی هستند که مسئولیت هماهنگی و برگزاری این مراسم را بر عهده دارند.
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