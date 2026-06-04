عراقچی: شهادت رهبر انقلاب به نقطه عطف در تاریخ ایران تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین با اشاره به نخستین لحظات آغاز جنگ رمضان گفت: در لحظه شهادت امام سید علی خامنه‌ای، من در دفتر کار ایشان بودم که هدف حمله قرار گرفت.

عراقچی در ادامه مصاحبه با المیادین افزود: پس از بازگشت از مذاکرات ژنو در روز جمعه، روز شنبه (۹ اسفند) ساعت ۹ صبح به دفتر ایشان رفتم تا گزارش خود را ارائه دهم. گزارش من درباره مذاکرات و فضایی بود که روز جمعه پیش آمد و احتمال جنگ را بسیار بیشتر کرده بود. ساختمانی که در آن نشسته بودیم هدف قرار گرفت، اما بخشی که در آن بودیم سالم ماند.

وی افزود: اولین سؤالی که به ذهنم رسید و اولین نگرانی‌ام این بود که وضعیت رهبری چگونه است؟ حس می‌کردم بر اساس روال عادی کار، حتما آقا در دفتر کارشان حضور دارند. با وجود اینکه احتمال جنگ زیاد بود، روحیه رهبر شهید مانع از رفتن ایشان به پناهگاه‌ها می‌شد. در حالی که مشغول بیرون آمدن از زیر آوار بودیم، تمام فکرم متمرکز بر این بود که آیا ایشان هدف قرار گرفته است یا نه.

عراقچی تصریح کرد: در وزارت خارجه به شدت تلاش کردیم صدای مظلومیت و حقانیت مردم ایران را به گوش جهان برسانیم. در روز اول و دوم به شدت نگران بودم که برای آقا چه رخ داده است، تا اینکه خبر شهادت تأیید شد. آنچه رخ داد هرگز فراموش نخواهد شد و زخمی بر قلب‌های ماست که شاید هرگز التیام نیابد.

وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران قویتر از آن است که متکی بر افراد باشد. ساختارهای نظام فعال و رهبری جدید انتخاب شد و خامنه‌ای جوان به عنوان رهبر جانشین رهبر شهید شد.

عراقچی همچنین گفت: در لحظه بمباران، نگرانی من برای رهبر معظم به قدری بود که اصلاً نگران خودم نبودم. واقعه شهادت رهبر به نقطه عطفی در تاریخ ایران و نقطه‌ای تبدیل شد که قدرت ایران را به تمام جهان نشان داد. این تحول برخلاف تصور آنها بود که گمان می‌کردند این واقعه به نقطه ضعف و فروپاشی جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد شد. این تحول به برکت خون رهبر شهید و سایر شهدا رقم خورد.