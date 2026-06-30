میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز جنبش نوجوانان «باید برخاست» خبر داد و گفت: این حرکت با الهام از راه شهدا و در امتداد بدرقه باشکوه امام شهید، با هدف تبدیل این رویداد تاریخی به یک مسئولیت عملی و اجتماعی برای نسل نوجوان شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: «باید برخاست» صرفاً یک رزمایش یا برنامه مناسبتی نیست، بلکه آغاز یک جنبش نوجوانی است که در آن نوجوانان نه مخاطب، بلکه نقش‌آفرینان اصلی میدان هستند.

وی با بیان اینکه این جنبش پنج هدف محوری را دنبال می‌کند، افزود: فعال‌سازی ظرفیت نوجوانان در عرصه کنشگری فرهنگی و اجتماعی، توسعه ارتباط نوجوانان ایران با نوجوانان کشورهای منطقه، ثبت روایت رویدادهای تاریخی این مقطع توسط نوجوانان، تبدیل بدرقه امام شهید به یک مسئولیت عملی و اجتماعی و تقویت هویت، امید و روحیه نقش‌آفرینی نوجوانان از مهم‌ترین اهداف این حرکت است.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با اشاره به شیوه اجرای این جنبش گفت: مبنای اجرای این طرح، تشکیل هسته‌های نوجوانی «باید برخاست» در سراسر استان و کشور است و در این هسته‌ها با اعطای مسئولیت مشخص به نوجوانان، زمینه نقش‌آفرینی واقعی آنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌شود.

جباری ادامه داد: ما معتقدیم نوجوان زمانی رشد می‌کند که مسئولیت داشته باشد؛ از همین رو در این طرح، نوجوانان از یک شرکت‌کننده صرف به کنشگران فعال فرهنگی و اجتماعی تبدیل می‌شوند.

وی درباره مأموریت‌های این هسته‌ها تصریح کرد: سه مأموریت اصلی برای هسته‌های نوجوانی تعریف شده است که شامل اجرای کنش‌های میدانی در مدارس، مساجد و میادین شهری، اجرای چالش «سفیران بعثت» با هدف توسعه ارتباط نوجوانان ایران با نوجوانان کشورهای منطقه و همچنین فعالیت در بخش «بعثت هنری و رسانه‌ای» برای ثبت و روایت این مقطع تاریخی است.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین افزود: نوجوانان در بخش هنری و رسانه‌ای می‌توانند آثار متنوعی از جمله کلیپ کوتاه، گزارش تصویری، پادکست، مصاحبه، روایت مکتوب، عکس‌نوشته، پوستر، سرود، نمایش و سایر تولیدات خلاقانه هنری را تولید و به دبیرخانه جنبش ارسال کنند.

جباری با تأکید بر اینکه این حرکت به برگزاری یک تجمع محدود نمی‌شود، گفت: تجمع‌ها تنها آغاز این جنبش هستند و فعالیت هسته‌های نوجوانی پس از آن نیز در قالب کنش‌های میدانی، ارتباطات منطقه‌ای و تولید آثار هنری و رسانه‌ای ادامه خواهد داشت تا یک جریان مستمر از نقش‌آفرینی نوجوانان در سراسر کشور شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه این جنبش ۲۵ تیرماه برگزار می‌شود و در آن ضمن ارائه دستاوردهای ملی، آثار برتر نوجوانان معرفی و از هسته‌های فعال و برگزیده تقدیر خواهد شد.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین در پایان گفت: نوجوانان علاقه‌مند می‌توانند با تشکیل هسته‌های نوجوانی و ثبت‌نام در سامانه رزمایش، فعالیت خود را آغاز کرده و آثار خود را در محورهای اعلام‌شده به دبیرخانه جنبش ارسال کنند.