انتقال ۲۱۰۰ مسافر از بوموسی به بندرلنگه طی یک روز در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی، با اشاره به تداوم فعالیت‌های بندری در شرایط جنگی اظهار کرد: حتی در سخت‌ترین لحظات و اوج درگیری‌ها، تداوم خدمات‌رسانی در بنادر غرب هرمزگان متوقف نشد، به گونه‌ای که تنها در بازه اوج جنگ، بندرلنگه با پذیرش ۲ هزار و ۱۰۰ نفر مسافر طی یک روز از جزیره بوموسی، آمادگی و پایداری خود را در برابر بحران را به اثبات رساند.

صادقی تصریح کرد: حضور مسئولانه و حماسه‌آفرین پرسنل بنادر غرب استان هرمزگان در تمامی بخش‌های عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی، زمینه‌ساز تداوم فعالیت این مجتمع بندری و حفظ جریان ایمن حمل‌ونقل دریایی در روزهای حساس جنگ شد.