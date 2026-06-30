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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

انتقال ۲۱۰۰ مسافر از بوموسی به بندرلنگه طی یک روز در جنگ رمضان

انتقال ۲۱۰۰ مسافر از بوموسی به بندرلنگه طی یک روز در جنگ رمضان

بندرلنگه-مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت:در جریان جنگ رمضان و حمله وحشیانه دشمن آمریکایی به جزیره بوموسی، در اوج حملات دشمن بیش از ۲۱۰۰ مسافر عادی از بوموسی به بندرلنگه منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی، با اشاره به تداوم فعالیت‌های بندری در شرایط جنگی اظهار کرد: حتی در سخت‌ترین لحظات و اوج درگیری‌ها، تداوم خدمات‌رسانی در بنادر غرب هرمزگان متوقف نشد، به گونه‌ای که تنها در بازه اوج جنگ، بندرلنگه با پذیرش ۲ هزار و ۱۰۰ نفر مسافر طی یک روز از جزیره بوموسی، آمادگی و پایداری خود را در برابر بحران را به اثبات رساند.

صادقی تصریح کرد: حضور مسئولانه و حماسه‌آفرین پرسنل بنادر غرب استان هرمزگان در تمامی بخش‌های عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی، زمینه‌ساز تداوم فعالیت این مجتمع بندری و حفظ جریان ایمن حمل‌ونقل دریایی در روزهای حساس جنگ شد.

کد مطلب 6875246

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