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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

جابه‌جایی ۷۵ هزار و ۹۵۴ مسافر دریایی در بنادر غرب هرمزگان

جابه‌جایی ۷۵ هزار و ۹۵۴ مسافر دریایی در بنادر غرب هرمزگان

بندرعباس - مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از جابه‌جایی ۷۵ هزار و ۹۵۴ مسافر دریایی خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی در بنادر غرب استان حتی در اوج جنگ نیز بدون وقفه ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با اشاره به تداوم فعالیت‌های بندری در شرایط جنگی، اظهار کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۷۵ هزار و ۹۵۴ نفر مسافر در مسیرهای دریایی میان بنادر چارک، آفتاب، سیری، بندرلنگه، ابوموسی، لاوان و دیگر بنادر غرب استان هرمزگان جابه‌جا شدند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عملکرد بنادر غرب هرمزگان در این دوره، استمرار خدمات‌رسانی حتی در سخت‌ترین شرایط و اوج درگیری‌ها بود، به‌گونه‌ای که فعالیت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یافت..

وی خاطرنشان کرد: بنادر غرب استان هرمزگان در تمام مدت جنگ تحمیلی با رعایت کامل الزامات ایمنی، فنی و عملیاتی فعال بودند و خدمات‌رسانی به مردم، مسافران و شناورها بدون تعطیلی ادامه یافت که این موضوع جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، آمادگی و همدلی کارکنان این مجموعه در شرایط بحرانی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6874984

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