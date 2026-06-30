به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با اشاره به تداوم فعالیت‌های بندری در شرایط جنگی، اظهار کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۷۵ هزار و ۹۵۴ نفر مسافر در مسیرهای دریایی میان بنادر چارک، آفتاب، سیری، بندرلنگه، ابوموسی، لاوان و دیگر بنادر غرب استان هرمزگان جابه‌جا شدند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عملکرد بنادر غرب هرمزگان در این دوره، استمرار خدمات‌رسانی حتی در سخت‌ترین شرایط و اوج درگیری‌ها بود، به‌گونه‌ای که فعالیت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یافت..

وی خاطرنشان کرد: بنادر غرب استان هرمزگان در تمام مدت جنگ تحمیلی با رعایت کامل الزامات ایمنی، فنی و عملیاتی فعال بودند و خدمات‌رسانی به مردم، مسافران و شناورها بدون تعطیلی ادامه یافت که این موضوع جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، آمادگی و همدلی کارکنان این مجموعه در شرایط بحرانی به شمار می‌رود.