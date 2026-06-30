به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز مرحله جدید نوسازی ناوگان ماشین‌آلات این استان با خرید و تخصیص ۱۲ دستگاه انواع بیل‌های مکانیکی، گریدر و بیل بکهو خبر داد و گفت: این تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۳,۶۴۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی تامین و به زودی وارد چرخه عملیات راهداری می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در آیین رونمایی از نوسازی ناوگان ماشین‌آلات راهداری استان که تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح ایمنی و تسریع در عملیات راهداری، به ویژه در راه‌های کوهستانی و روستایی استان، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات در دستور کار جدی قرار گرفته است.

وی افزود: در این مرحله، تعداد ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین شامل بیل‌های مکانیکی زنجیری و چرخ‌لاستیکی، گریدر و بیل بکهو از برندهای معتبر هیوندای، کوماتسو و گازار خریداری و به ناوگان اضافه شده است . این ماشین‌آلات توسط شرکت‌های جوینت مکانیک، آوای جهانبین پارسیان و گازار لودر تبریز تامین و تحویل خواهد شد.

خدابخشی با اشاره به ارزش بالای این سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: ارزش ریالی به‌روز شده این تجهیزات بالغ بر ۳,۶۴۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده که نشان‌دهنده عزم جدی سازمان راهداری برای نوسازی و به‌روزرسانی ناوگان استانی است. جزئیات این ناوگان شامل یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری هیوندای ۳۴۰، دو دستگاه هیوندای ۲۱۵، سه دستگاه بیل چرخ‌لاستیکی هیوندای ۲۱۰، سه دستگاه گریدر کوماتسو ۷۵۵ و سه دستگاه بیل بکهو گازار ۵۰۰ می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت راه‌های استان در توسعه اقتصادی و تردد مسافران، گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد جاده‌های چهارمحال و بختیاری روستایی و فرعی و عمدتاً کوهستانی است ، این ماشین‌آلات نقش کلیدی در بهبود عملیات راهداری زمستانی، برف‌روبی و نگهداری راه‌ها خواهند داشت. امیدواریم با این نوسازی، شاهد کاهش چشمگیر زمان انسداد راه‌ها و افزایش ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان باشیم.