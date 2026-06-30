نمایشگاه هزار میدان هزار بازار در شهر هفشجان افتتاح شد 

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هزار میدان هزار بازار در شهر هفشجان اظهار کرد: طرحی ملی و ارزشمند که با هدف حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی در جهت عرضه مستقیم محصولات، و کاهش آسیبهای ناشی از نبود بازار فروش مناسب، در سراسر کشور و در استان در حال اجراست.
وی افزود: اجرای این طرح، نشاندهنده عزم جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی و توانمندسازی مشاغل خانگی است؛ چرا که این مشاغل، نقشی کلیدی در اشتغالزایی، به ویژه برای گروههای کمبرخوردار و بانوان ایفا میکنند. وی تصریح کرد خوشبختانه در استان ما، با اختصاص تسهیلات حمایتی و برنامهریزی مناسب، شاهد رشد چشمگیر این حوزه بودهایم. به عنوان مثال، تنها در سال گذشته، بیش از ۹۶ درصد تسهیلات را در استان افزایش دهیم که سهم استان را در تسهیلات مشاغل خانگی فراهم شده است.
قنبری ادامه داد: توسعه این بخش، علاوه بر آثار اقتصادی مثبت، در حفظ و حراست از کیان خانواده نیز نقشی مؤثر و غیرقابل انکار دارد.
وی با بیان اینکه در سطح کلان، این جشنواره برپایی ۱۰۰۰ میدان عرضه و ۱۰۰۰ بازارچه را در سراسر کشور هدفگذاری کرده است، ابراز کرد: در استان چهارمحال وبختیاری نیز با برنامهریزیهای صورت گرفته ایجاد ۲۲ میدان و ۲۲ بازار پیشبینی شده که با تلاش شبانهروزی دستاندرکاران، تاکنون هفت مورد از این نمایشگاهها با موفقیت برپا شده است.
قنبری ادامه داد: امسال نیز برنامه داریم تا با همکاری تمامی دستگاههای مرتبط، گامهای بلندتری در این مسیر برداریم و تعداد بیشتری از این بازارها را در نقاط مختلف استان برگزار کنیم. که تاکنون ۷ نمایشگاه افتتاح شده است که امیدوارم این نمایشگاه، سرآغازی برای رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال در استان باشد.
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