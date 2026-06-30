پرداخت بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال خسارت به خودروهای آسیب دیده جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده، دغدغه ای مهم از روزهای نخست وقوع جنگ 12 روزه و جنگ رمضان بود که برای تحقق آن، رییس کل بیمه مرکزی مجوزهای آن را از وزیر اقتصاد دریافت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید مستمر، شرکت‌های بیمه را مکلف کرد تا فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت را با سرعت و حداقل تشریفات اداری انجام دهند تا خسارت‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق خود دست یابند.بر اساس آخرین گزارش پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده تا دوم تیرماه ۱۴۰۵، عملیات رسیدگی به پرونده‌ها در ۲۹ استان کشور در حال انجام است و بخش عمده خسارت‌های اعلامی تاکنون تعیین تکلیف شده است.در بخش مربوط به جنگ رمضان، تاکنون ۳۴ هزار و ۵۷۳ فقره خسارت به صنعت بیمه اعلام شده که از این تعداد، ۳۰ هزار و ۷۸۶ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره خسارت به ارزش ۱۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال به مالکان خودروهای آسیب‌دیده پرداخت شده است.

در تازه‌ترین مرحله پرداخت‌ها که شامل مراحل شانزدهم، هفدهم و هجدهم بوده و در روزهای اول و دوم تیرماه انجام شده، یک هزار و ۶۸۵ فقره خسارت دیگر به ارزش ۲ هزار و ۲۲ میلیارد ریال به زیان‌دیدگان پرداخت شده که بیانگر تداوم روند شتابان جبران خسارت‌ها با پیگیری وزارت اقتصاد است.همچنین در بخش مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیز تاکنون خسارت ۴ هزار و ۴۸۶ دستگاه خودرو پرداخت شده و مجموع مبالغ پرداختی در این بخش به ۴ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال رسیده است.

بر این اساس، مجموع پرداختی صنعت بیمه در دو جنگ یادشده تاکنون به ۲۱ هزار و ۲۳ میلیارد ریال رسیده و خسارت ۲۹ هزار و ۳۴۲ دستگاه خودرو جبران شده است.