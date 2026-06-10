به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی اعلام کرد: در آخرین مرحله از پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ رمضان، ۲ هزار و ۴۲۲ پرونده دیگر تعیین تکلیف شده و با انجام این پرداختها، مجموع خسارتهای پرداختی در این بخش به ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال رسیده است.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی، روند جبران خسارت خودروهای آسیبدیده ناشی از جنگ رمضان همچنان در حال اجراست و در تازهترین مرحله، مبلغ ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال خسارت به ۲ هزار و ۴۲۲ پرونده تکمیلشده پرداخت شده است.
طبق این گزارش، تاکنون ۳۱ هزار و ۸۹۱ فقره خسارت از سوی مراجع ذیربط در ۲۸ استان کشور برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده که از این تعداد، ارزیابی ۲۶ هزار و ۷۴۸ خودرو به پایان رسیده است.
همچنین با انجام پرداختهای مرحله اخیر، تعداد پروندههای خسارتدیده پرداختشده به ۲۰ هزار و ۶۵ فقره افزایش یافته و مجموع خسارت پرداختی به خودروهای آسیبدیده ناشی از جنگ رمضان به ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال رسیده است.
گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده با همکاری دستگاههای ذیربط همچنان ادامه دارد.
نظر شما