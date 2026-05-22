به گزارش خبرگزاری مهر از بیمه مرکزی ایران، با احتساب این مرحله، مجموع خسارت‌های پرداختی دولت به ۱۳ هزار و ۵۹۲ خودروی شخصی آسیب‌دیده، به عدد ۵ هزارو ۱۶۸ میلیارد ریال رسید.

بر اساس گزارش مستند شرکت بیمه ایران، فرایند ارزیابی و جبران خسارت خودروهای آسیب‌دیده که از آغاز جنگ تحمیلی سوم کلید خورد همچنان با جدیت ادامه خواهد یافت.

در این مرحله، علاوه بر تداوم پرداخت خسارت‌های زیر ۳۰ میلیون تومان که از هفته‌های گذشته آغاز شده بود، بخش عمده‌ای از خسارت‌های زیر یک میلیارد تومان نیز تأمین و به حساب مالکان زیاندیده واریز شد.

بر اساس این گزارش، این پرداختی ها با مجوزهای قانونی و از محل مبالغ واریزی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شده است.

تاکنون ۲۸ هزار و ۵۰ دستگاه خودروی آسیب‌دیده در ۲۸ استان کشور توسط سازمان مدیریت بحران کلان‌شهرها و استانداری‌ها برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده‌اند که از این میان، کار ارزیابی ۲۲ هزار و ۷۳۱ دستگاه به پایان رسیده است. به این ترتیب، تاکنون خسارت حدود ۶۰ درصد از موارد ارزیابی شده (معادل ۱۳ هزار و ۵۹۲ فقره) به‌طور کامل پرداخت شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تا تاریخ صدور این اطلاعیه، خسارت ۴ هزار و ۴۴۴ دستگاه خودروی شخصی آسیب‌دیده در «جنگ ۱۲ روزه» نیز با پرداخت مبلغ ۴۰۶۰ میلیارد ریال، با مالکان آنها تسویه شده است.

بر اساس اظهارنظر مسئولان عالی کشور، صنعت بیمه در جریان جنگ‌های اخیر بیش از تعهدات قانونی و فراتر از مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده است.