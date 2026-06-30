به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با حضور در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، از آغاز رسمی ثبتنام زائران اربعین حسینی از ساعت ۹ صبح امروز (۹ تیرماه) در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir خبر داد و گفت: ثبت نام تا روز اربعین ادامه دارد، به متقاضیان این سفر معنوی توصیه میشود ثبتنام خود را به روزهای آخر موکول نکنند.
وی با اشاره به سهولت فرآیند ثبتنام نسبت به سالهای گذشته گفت: زائران با مراجعه به سامانه سماح و وارد کردن شماره تلفن همراه، کد امنیتی دریافتی را وارد کرده و اطلاعات مقدماتی خود در سیستم ثبت میشود. در مراحل بعدی، زائر باید مرز خروج و ورود، تاریخ رفت و برگشت و اطلاعات همراهان خود را وارد کرده و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت پوششهای بیمهای و خدمات درمانی پرداخت کند.
رئیس کمیته ثبتنام و اعزام ستاد اربعین کشور تاکید کرد: پس از پرداخت، سامانه یک «کد رهگیری» برای زائر ارسال میکند که این کد برای مراحل بعدی سفر و دریافت ارز اربعین ضروری است.
وی از حذف مراجعه به دفاتر زیارتی، پیشخوانهای دولت و کافینتها خبر داد و گفت: ثبتنام کاملاً توسط خود زائر از طریق تلفن همراه یا رایانه شخصی انجام میشود.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه معمولاً افراد در منازل چاپگر ندارند، توصیه کرد: هرچند برای افراد عادی چاپ رسید الزامی نیست، اما قطعاً برای افراد کهنسال و کودکان خردسال، چاپ کارت شناسایی الزامی است. همچنین یک بارکد دو بعدی (QR Code) در سامانه تولید میشود که زائران باید آن را روی اشیای همراه خود الصاق کنند تا در صورت مفقود شدن، شناسایی و بازگرداندن لوازم آنان تسهیل شود.
آقایی در پاسخ به اینکه آیا ثبتنام در سامانه سماح الزامی است یا خیر، تصریح کرد: بر اساس دیدگاه ستاد اربعین کشور، این امر کاملاً الزامی است.
وی با بیان اینکه شرایط سفر اربعین به دلیل گرمای هوا و ازدحام شدید، مستعد بروز حوادث و بیماریهاست، افزود: خدمات درمانی در کشور عراق بسیار گرانقیمت است و بخش عمده خدمات رایگان آن محدود است. با پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان در سامانه سماح، دغدغههای عمده زائر در این زمینه برطرف میشود.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه ثبتنام در سماح باعث کنترل ترافیک مرزها میشود، گفت: اگر ظرفیت یک مرز در روزی خاص تکمیل شود، سامانه به زائر پیشنهاد تغییر روز یا مرز را میدهد.
وی از زائران خواست در صورت امکان، به جای مرز مهران از مرز خسروی استفاده کنند؛ چرا که توسعه خوبی داشته و آب و هوای خنکتری در ایام اربعین دارد.
آقایی درباره شرایط گذرنامه نیز گفت: گذرنامههای زیارتی بدون هیچ مشکلی قابل استفاده هستند، اما زائران باید به داشتن حداقل ۶ ماه اعتبار گذرنامه دقت کنند.
رئیس کمیته ثبتنام و اعزام ستاد اربعین کشور تاکید کرد: برای دریافت ارز، کد رهگیری سامانه سماح نیاز است و اطلاعات ثبت شده در سامانه سماح مستقیما به بانک مرکزی منتقل میشود.
آقایی درباره ارز اربعین اظهار داشت: سقف ارز تخصیص یافته به هر زائر، ۲۰۰ هزار دینار است که دریافت کمتر از این مبلغ بلامانع است.
وی افزود: قیمت این ارز تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارد و هدف دولت صرفا تسهیلگری و مدیریت بازار است تا با افزایش تقاضا، دچار کمبود یا رشد غیرمنطقی قیمت در بازار آزاد نشویم.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه شروع پرداخت ارز اربعین به زائران از ۲۰ تیرماه آغاز میشود، تصریح کرد: بانک ملی قطعا جزو بانکهای عامل است و سایر بانکهایی که اسکناس دینار در اختیار دارند، طی روزهای آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه ارز به تمامی افراد بالای ۵ سال (متولدین قبل از ۱۳/۰۵/۱۴۰۰) تعلق میگیرد، گفت: این ارز ارتباطی با ارز مسافری عادی بانکها ندارد و زائران میتوانند هر دو را دریافت کنند.
وی همچنین از نهایی شدن توافق با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل برای ارائه خدمات اینترنت بینالملل با «تخفیف قابل توجه» از طریق کدهای دریافتی سامانه سماح خبر داد.
رئیس کمیته ثبتنام و اعزام ستاد اربعین از راهاندازی سامانه کاربردی «همیار اربعین» خبر داد و گفت: این سامانه به عنوان نرمافزار مرجع ستاد اربعین شامل مواردی، چون مسائل فرهنگی و معنوی، اطلاعات مواکب، مسیریابی، موقعیت کنسولگریها و پایگاههای هلال احمر، رادیو اربعین، ارسال پیامک رایگان، چکلیست سفر و امکان شناسایی موقعیت همگروهیهای گمشده است.
آقایی با بیان اینکه ثبتنام در سامانه سماح الزامی است، افزود: طبق آمار، سال گذشته ۵ درصد ثبتنام نکردند که بخش قابل توجهی از افراد دچار حادثه شده، همان ۵ درصد بودند.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در پایان با تاکید بر ارتقای سطح کیفی و معنوی سفر، چند توصیه مهم مطرح کرد: ثبتنام را به روزهای پایانی موکول نکنند؛ مدیریت سفر را در دستور کار قرار دهند و نسبت به سال گذشته (۵/۵ روزه)، نصف روز هم که شده، مدت سفر را کاهش دهند؛ افراد دارای بیماری زمینهای، کهنسالان و کودکان خردسال، سفر خود را به ایام دیگر سال موکول کنند و خطر گرمازدگی در این ایام بسیار جدی است و باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.
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