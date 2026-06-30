حسام‌الدین حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با سامانه ۱۲۵، آتش‌نشانان قزوین طی خردادماه ۱۴۰۵ در مجموع ۴۶۲ عملیات مختلف امداد و نجات و اطفای حریق حضور یافتند.

وی افزود: از این تعداد، ۲۴۱ عملیات مربوط به اطفای حریق و ۲۲۱ عملیات نیز در حوزه امداد و نجات انجام شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین با اشاره به آمار سال گذشته گفت: تعداد عملیات‌های انجام‌شده در مدت مشابه سال قبل ۶۴۲ مورد بود که نشان‌دهنده کاهش مأموریت‌ها در خرداد امسال است.

حق‌شناس ادامه داد: با این حال، در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال جاری که ۲۲۸ عملیات ثبت شده بود، شاهد افزایش مأموریت‌ها بوده‌ایم که بخش عمده آن به افزایش آتش‌سوزی باغات، مزارع و علفزارها مربوط می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه آتش‌نشانان قزوینی در جریان عملیات‌های خردادماه موفق به نجات جان ۶۹ نفر شدند.