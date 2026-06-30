انتقاد پیرهادی از عدم اجرای قانون هوای پاک

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی امروز شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه با انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون هوای پاک، گفت: با وجود تأکیدات و دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، کیفیت خودروهای تولیدی همچنان با استانداردهای مطلوب فاصله دارد، به‌گونه‌ای که درصد قابل توجهی از خودروهای دو تا سه سال ساخت در معاینه فنی مردود می‌شوند.

پیرهادی با اشاره به علل ثانویه آلودگی هوا پیشنهاد کرد برای حل ریشه‌ای این معضل، کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مدیریت شهری تشکیل شود تا گزارش‌های کارشناسی این سه مجموعه تجمیع و مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه به موضوع معاینه فنی خودروها پرداخت و با اشاره به مراجعه برخی خودروها به شهرستان‌ها برای دریافت معاینه فنی، خواستار همکاری حقوقی قوه قضاییه با مدیریت شهری برای رفع این خلأ قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های موجود شد.

پیرهادی همچنین وضعیت املاک فریز شده در حریم دانشگاه‌های مهم و راه آهن را از دیگر مشکلات جدی شهروندان دانست و اظهار کرد: برخی مالکان بیش از ۵۰ تا ۶۰ سال است که به دلیل قرار گرفتن املاکشان در این حریم‌ها امکان ساخت‌وساز یا تعیین تکلیف ندارند و این موضوع علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب نارضایتی گسترده آنان شده است.

پیرهادی در ادامه با بیان اینکه باید دلایل صدور برخی احکام از سوی قضات را اعلام کرد، گفت: با توضیح دلایل، ابهامات مردم در خصوص آراء برطرف خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه باید نسبت به صدور آراء در حوزه محیط زیست تجدید نظر شود، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه بارها در این زمینه مواردی را مطرح کرد اما اقدامات کافی نبوده است. یکی از موارد مهم در این زمینه کیفیت خودروهاست که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب هم بود اما امروز می بینیم که خودروهایی که تولید می شوند در اولین معاینه فنی تأییدیه نمی گیرند.