به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، امروز (سه‌شنبه) در جشنواره «ایده، محصول و فناوری» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید و تسلیت ایام سوگواری محرم، به نقد عملکرد سه‌دهه اخیر در حوزه اصلاح نظام اداری پرداخت و از راه‌اندازی سازوکاری نوین برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها خبر داد.



وی با اشاره به ناکامی‌های تاریخی در این حوزه تصریح کرد: در طول سی سال گذشته، برنامه‌های متعددی برای ساماندهی نظام اداری تدوین شده، اما متأسفانه اغلب این ایده‌ها در مرحله اجرا با شکست مواجه شده‌اند. تحلیل ما نشان می‌دهد که دلیل اصلی این امر، عدم دریافت بازخورد واقعی از سوی مردم است؛ به‌گونه‌ای که خدمات ارائه‌شده، نتوانسته رضایت و تأیید جامعه را جلب کند.



رفیع‌زاده با تأکید بر لزوم تغییر نگاه از اصلاح صرفاً فرآیندی به خروجی‌محوری، اظهار داشت: پیش از این صرفاً به ارائه گزارش از فرآیندهای اصلاح‌شده بسنده می‌کردیم، اما مردم این تغییرات را در عمل درک نمی‌کردند. برای حل این شکاف، تصمیم گرفتیم با تعبیه «داشبورد نظارتی» در سامانه‌ها، به‌طور مستقیم نظر مردم را نسبت به برنامه‌های تحول جویا شویم و میزان لذت و رضایت آن‌ها از اصلاحات را به‌صورت آزمایشی بسنجیم.



رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه برنامه جدید سازمان چندان پیچیده و خارق‌العاده نیست، بر اهمیت رویکرد اجرایی خلاقانه تأکید کرد و افزود: تحقق تحول اداری نیازمند روش‌های نوآورانه در عرصه عمل است. گاهی اصلاح فرآیندها از طریق فشارهای اداری صورت می‌گیرد، اما در برخی مواقع، یک فناوری نوین در بخش خصوصی می‌تواند تمامی ساختارها را متحول کند؛ بنابراین ما به‌دنبال تغییر ساختار همراه با بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز هستیم.



وی در ادامه با طرح دو پیشنهاد کلیدی، گفت: نخست، بر لزوم توجه به پیوست‌های نظام اداری استخدامی تأکید داریم. تدوین برنامه به‌تنهایی کافی نیست و آموزش‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی مؤثر و استفاده هوشمندانه از فناوری‌ها از ارکان اصلی موفقیت به‌شمار می‌روند. همچنین در بسیاری از موارد، برای دستیابی به اهداف، نیازمند هم افزایی و اشتراک‌گذاری ایده‌ها هستیم.



رفیع‌زاده در خصوص دومین پیشنهاد خود خاطرنشان کرد: برای سال آینده، در گام نخست پیش‌بینی می‌شود که فراخوان اولیه شرکت‌کنندگان، منوط به حضور حداقل نیم‌روزی در محیطی آموزشی باشد تا با جزئیات برنامه‌های اصلاحی آشنا شوند؛ سپس از آن‌ها خواسته خواهد شد تا با بهره‌گیری از این آگاهی، ابزارهای اختصاصی و متناسب با اهداف تعیین‌شده را طراحی و ارائه کنند.