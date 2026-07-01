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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

حضور سه نماینده تنیس ایران در تور جهانی ترکیه

حضور سه نماینده تنیس ایران در تور جهانی ترکیه

رقابت های تور جهانی تنیس ترکیه با حضور سه نماینده ایران در جدول اصلی پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت های تور جهانی ترکیه در شرایطی جدول اصلی خود را آغاز خواهد کرد که در بخش مردان آیریک عابدین‌زاده با صعود به این جدول شانس خود را به چالش می‌کشد. نماینده تنیس ایران در اولین بازی خود باید به مصاف نماینده ای از هند برود.

در ادامه این مسابقات و در بخش بانوان ماندگار فرزامی و هانا شعبانپور در بخش انفرادی رقبایی از ترکیه را پیش رو دارند.

کد مطلب 6875310

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