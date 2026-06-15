مقیمی: امیدوارم اتفاقات دیویس کاپ به سود ما باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، سینا مقیمی عضو تیم دیویس کاپ ایران در حاشیه تمرین تیم ملی دیویس‌کاپ کشورمان تصریح کرد: قرار بود ۳ هفته در رقابت‌های تور جهانی تونس به میدان برویم اما به دلیل شرایط منطقه و لغو پروازها، هفته نخست این مسابقات را از دست دادیم و تلاش فدراسیون و کادرفنی بر این است که هفته‌های دوم و سوم این رویداد را به میدان برویم.



وی یادآور شد: تمرینات خود را در تهران دنبال می‌کنیم و آماده هستیم تا راهی تونس شویم. امیدواریم همه اتفاقات خوب برای تنیس ایران رقم بخورد چراکه حمایت‌های فدراسیون، تلاش کادر فنی و انگیزه بازیکنان به شکلی است که این تیم باید نتیجه بگیرد. امسال یکی از سخت‌ترین گروه‌های دیویس‌کاپ را پیش رو داریم چرا که چند تیم خوب از گروه ۲ به گروه ۳ آمده‌اند و این کار را سخت می‌کند اما تلاش می‌کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم.



مقیمی تاکید کرد: با شناختی که از رقابت‌های دیویس‌کاپ دارم هر اتفاقی می‌تواند در این رویداد رخ بدهد و امیدوارم این اتفاقات به سود ما باشد. متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی ادامه ورزش قهرمانی خیلی سخت شده، هرچند فدراسیون تلاش زیادی دارد تا بهترین شرایط برای ورزشکاران رقم بخورد اما جا دارد مسوولان ورزش و حامیان مالی با پشتیبانی بیشتر از ملی‌پوشان و قهرمانان این رشته آنها را در مسیر افتخارآفرینی همراهی کنند تا نتایج بهتری را شاهد باشیم.