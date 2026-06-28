به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس ایران در آستانه رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه سه آسیا و اقیانوسیه قرار دارد که از تاریخ ۲۲ تیر در کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد. ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقات در گروهی شامل تیم‌های ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان به رقابت خواهند پرداخت. مسابقاتی که با توجه به فراز و فرودهای سال‌های اخیر می‌تواند ارزیابی دقیقی از شرایط فنی تنیس ایران و روندی که این رشته طی کرده ارائه دهد.

ملی‌پوشان ایران پیش از اعزام به مالزی این روزها در تونس حضور دارند و در مسابقات تور جهانی تنیس شرکت کرده‌اند. کادر فنی این رقابت‌ها را به عنوان بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم ملی در نظر گرفته تا بازیکنان ضمن کسب آمادگی بیشتر پیش از حضور در دیویس‌کاپ محک جدی‌تری مقابل حریفان بین‌المللی بخورند. پس از پایان این رقابت‌ها نیز تیم ایران راهی مالزی خواهد شد تا در یکی از حساس‌ترین دوره‌های دیویس‌کاپ سال‌های اخیر به میدان برود.

مرور عملکرد تیم ملی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تنیس ایران مسیری پرنوسان را پشت سر گذاشته است. در سال ۱۴۰۲ تیم ملی برای نخستین بار موفق شد به پلی‌آف گروه دو جهانی صعود کند. دستاوردی که امیدها را برای آغاز یک روند صعودی افزایش داد. اما این روند دوام نداشت و شکست برابر استونی ایران را بار دیگر به گروه سه آسیا و اقیانوسیه بازگرداند.

افت عملکرد در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت. تیم ملی در رقابت‌های گروه سه به میزبانی اردن نتوانست انتظارات را برآورده کند و با شکست مقابل سوریه، اردن و تایلند در جایگاه هشتم قرار گرفت. نتیجه‌ای که یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای سال‌های اخیر تنیس ایران به شمار می‌رود.

در ادامه نیز شرایط خاص ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجاد شده باعث شد تیم ملی از حضور در رقابت‌های گروه سه سال ۱۴۰۴ که قرار بود در ویتنام برگزار شود انصراف دهد. اتفاقی که وقفه‌ای دیگر در روند حضورهای بین‌المللی تنیس ایران ایجاد کرد.

اکنون اما دیویس‌کاپ بار دیگر به مهم‌ترین آزمون تنیس ایران تبدیل شده است. این مسابقات معتبرترین رویداد تیمی تنیس جهان محسوب می‌شود و نتایج کشورها در آن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سطح فنی، برنامه‌ریزی و روند توسعه این رشته به شمار می‌رود. از همین رو عملکرد ایران در مالزی می‌تواند نشان دهد تنیس کشور پس از فراز و نشیب‌های سال‌های اخیر تا چه اندازه به مسیر پیشرفت بازگشته است.

اهمیت این رقابت‌ها زمانی بیشتر می‌شود که تنیس ایران پس از دیویس‌کاپ یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای خود یعنی بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش دارد. در دوره گذشته بازی‌های آسیایی که به میزبانی شهر هانگژوی چین برگزار شد تنیس ایران تنها با دو نماینده در بخش انفرادی مردان و زنان حاضر شد اما هر دو ملی‌پوش در همان نخستین دیدار خود شکست خوردند و خیلی زود از جدول مسابقات کنار رفتند.

این در حالی است که داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس از برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ‌تر ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داده و اعلام کرده است که علاوه بر اعزام تیم ملی پدل ایران در بخش تنیس نیز به احتمال فراوان با چهار نماینده در این بازی‌ها شرکت خواهند کرد. این موضوع نشان می‌دهد فدراسیون نگاه ویژه‌ای به بازی‌های آسیایی دارد و دیویس‌کاپ می‌تواند بهترین فرصت برای ارزیابی میزان آمادگی ملی‌پوشان پیش از حضور در ناگویا باشد.

از این منظر رقابت‌های پیش‌روی مالزی صرفا یک رویداد برای صعود یا بقا در گروه سه نیست بلکه می‌تواند آغازگر مسیری باشد که در نهایت به عملکرد تنیس ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ختم می‌شود. اگر ملی‌پوشان بتوانند در دیویس‌کاپ نتایج امیدوارکننده‌ای کسب کنند می‌توان با خوش‌بینی بیشتری به حضور آنها در مهم‌ترین آوردگاه قاره‌ای نگاه کرد در غیر این صورت تنیس ایران همچنان با همان پرسش همیشگی روبه‌رو خواهد بود. اینکه فاصله آن با رقبای آسیایی کمتر شده یا همچنان در حال افزایش است.