نظارت بر نگهداری مصالح ساختمانی حلقه مفقوده اجرای استانداردها است

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر سه‌شنبه در نشست شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه استاندارد در نظام فنی و اجرایی کشور اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده ۳۴ قانون نظام فنی و اجرایی، مسئولیت‌هایی در حوزه طرح‌های عمرانی بر عهده دارد و در این مسیر، استاندارد را باید به عنوان زبان مشترک و خط قرمز تمامی دستگاه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دانست.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دامنه استانداردها در کشور به شکل قابل توجهی گسترش یافته است، افزود: امروز محصولات متعددی تحت پوشش استاندارد قرار دارند که این موضوع جای قدردانی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مرحله تولید مصالح ساختمانی گفت: سازمان ملی استاندارد در این بخش حضور مؤثر و قابل قبولی دارد، اما همچنان خلأهایی وجود دارد،به‌گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان تا مرحله اخذ گواهینامه استاندارد الزامات را رعایت می‌کنند، اما پس از دریافت گواهی، کیفیت محصول کاهش یافته و از چرخه استاندارد خارج می‌شود.

وی با اشاره به کاربرد گسترده پلی‌استایرن یونولیت در صنعت ساختمان، ادامه داد: این محصول به‌ویژه در استان‌ها و مناطق زلزله‌خیز از اهمیت بالایی برخوردار است و رعایت استانداردهایی همچون چگالی و کندسوز بودن آن ضروری است.

سهمگین تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان به جای رعایت استانداردهای الزام‌آور، محصولات خود را بر اساس سفارش و تقاضای مشتری تولید می‌کنند که این موضوع می‌تواند کیفیت ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار دهد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آسفالت در پروژه‌های عمرانی گفت: اگرچه برای اجزای تشکیل‌دهنده آسفالت استانداردهای جداگانه‌ای وجود دارد، اما به نظر می‌رسد لازم است برای خود محصول آسفالت نیز استاندارد جامع و مستقلی تدوین و ابلاغ شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه مهم‌ترین خلأ موجود، فاصله میان تولید تا مصرف مصالح ساختمانی است، اظهار داشت: در کنار استانداردهای تولید، ضوابط نگهداری مصالح نیز وجود دارد، اما در مراکز توزیع و عرضه به این موضوع توجه کافی نمی‌شود.

وی افزود: مصالح پرکاربردی همچون سیمان و میلگرد اگر در شرایط مناسب نگهداری نشوند، کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهند و این مسئله به طور مستقیم بر دوام، استحکام و عمر مفید سازه‌ها اثرگذار است.

سهمگین با بیان اینکه نحوه استقرار و نگهداری مصالح ساختمانی علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های شهری، بر کیفیت پروژه‌های عمرانی نیز اثر منفی دارد، گفت: به عنوان نمونه، میلگرد نباید به طور مستقیم با زمین در تماس باشد یا در معرض رطوبت و تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد و سیمان نیز نیازمند شرایط استاندارد نگهداری است.

وی خواستار تعامل بیشتر میان سازمان ملی استاندارد، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط شد و تأکید کرد: لازم است سازوکاری برای نظارت بر رعایت استانداردهای نگهداری مصالح ساختمانی از مرحله تولید تا مصرف ایجاد شود تا کیفیت ساخت‌وساز و عمر مفید سازه‌ها ارتقا یابد.