اختیارات اجرایی سازمان استاندارد برای برخورد با متخلفان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، اظهار کرد: خروجی چنین جلساتی باید در عمل به اعتباربخشی نشان استاندارد و حمایت از واحدهای تولیدی متعهد به رعایت استانداردها منجر شود.

وی افزود: انتظار داریم در سطح ملی برای واحدهایی که موفق به تولید محصولات باکیفیت و صادرات شده‌اند، مشوق‌هایی در قالب افزایش سهم اعتبارات ملی یا تسهیلات در نظر گرفته شود تا سایر تولیدکنندگان نیز به رعایت استانداردها ترغیب شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌هایی مانند گیاهان دارویی، آب معدنی و سایر صنایع تولیدی، تصریح کرد: اگر واحدهای موفق استان به عنوان الگو معرفی شوند و آثار رعایت استانداردها در تخصیص اعتبارات ملی دیده شود، این موضوع انگیزه مضاعفی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.

شهامت با اشاره به تداخل وظایف میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه نظارت بر استانداردها، گفت: در برخی موارد قوانین میان سازمان استاندارد، تعزیرات، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادها همپوشانی دارد و همین مسئله موجب کندی در برخورد با تخلفات می‌شود.

وی ادامه داد: ضروری است با اصلاح قوانین، اختیارات اجرایی بیشتری به سازمان استاندارد داده شود تا این سازمان بتواند با سرعت و اقتدار بیشتری نسبت به اجرای قوانین و برخورد با واحدهای غیراستاندارد اقدام کند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت همراهی دستگاه‌ها با بخش تولید، خاطرنشان کرد: در کنار نظارت بر رعایت استانداردها باید شرایط واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات با در نظر گرفتن اقتضائات موجود اتخاذ شود.

وی یکی از دغدغه‌های مهم استان را وضعیت آسانسورها عنوان کرد و گفت: در حوزه آسانسورها مشکلاتی در سراسر کشور وجود دارد و نبود تعرفه واحد و متولی مشخص، موجب بروز چالش‌هایی شده است که انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد در این زمینه تدبیر لازم را اتخاذ کند.

شهامت همچنین بر اهمیت آموزش نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: نمی‌توان از نیروی کار آموزش‌ندیده انتظار تولید کالای باکیفیت داشت، بنابراین آموزش عوامل اجرایی و تولیدکنندگان باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت واحدهای تولید شن و ماسه در استان گفت: بسیاری از این واحدها ممکن است در بخشی از فرآیندها از جمله کیفیت محصول، مسائل مربوط به مجوزها، تمدید پروانه معدن یا استقرار دارای نواقصی باشند، اما باید ضمن رفع این ایرادات، تداوم خدمات‌رسانی و تأمین نیازهای عمرانی استان نیز حفظ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: رویکرد دستگاه‌های نظارتی باید اصلاح و ارتقای واحدهای تولیدی باشد تا ضمن حفظ چرخه تولید، استانداردهای لازم نیز به طور کامل محقق شود.