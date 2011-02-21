سهم 40 درصدی مصالح وارداتی غیراستاندارد در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مباحث مهمی که این روزها در میان متولیان تولید، نظارت و ساخت مسکن مطرح شده موضوع تولید مصالح ساختمانی استاندارد و کاربرد آنها در ساخت مسکن است که با رشد 57 درصدی ساخت و ساز در کشور اهمیت بیشتری هم پیدا می کنند.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اول دی ماه، تولید باکیفیت مصالح ساختمانی و استاندارد سازی آنها اهمیت بیشتری یافت و مسئولان وزارت مسکن وشهرسازی بر این موضوع توجه بیشتری کردند اما به نظر می رسد تولید مصالح با کیفیت و استاندارد سازی مصالح ساختمانی درگیر برخی از موانع نظارتی و اجرایی است و برای ساماندهی حضور بیشتر دولت را نیاز دارد.

گرچه وزارت مسکن و شهرسازی در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که مهلت قانونی استانداردسازی مصالح ساختمانی در این ماه به پایان می رسد و ورود مصالح غیراستاندارد به بازارساخت و ساز مسکن ممنوع است اما شواهد حاکی از مسایل دیگری است.

در این رابطه سید محمود فاطمی عقدا رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در گفتگو با مهر گفته بود که به کارگیری استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی در 23 اسفندماه سال 84 به تصویب هیئت وزیران رسید و هماهنگی های لازم میان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی صورت گرفته و در سال گذشته بنا بر پیشنهاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مهلت استانداردسازی برخی مصالح تا پایان خرداد ماه سال 88 تمدید شد.

سهم 30 تا 40 درصدی مصالح غیر استاندارد وارداتی دربازار

این درحالی است که در روزهای پایانی سال همچنان مسئولان و متولیان تولید مسکن و ناظران ساختمان، مصالح ساختمانی بی کیفیت را دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان می دانند و بسیاری از تولید کنندگان مسکن به واردات مصالح ساختمانی بی کیفیت از کشورهای دیگر خبر می دهند.

بنابر اعلام مسئولان وزارت مسکن وشهرسازی، 35 درصد از مصالح تولیدی در داخل کشورغیر استاندارد هستند و مصالحی مانند شن و ماسه و بلوکهای سیمانی رکوردار تولید مصالح غیر استاندارد در کشور به شمار می روند که به نظر می رسد همچنان از ابتدای سال این مشکل در میان تولید کننده های بخش ساختمان حل نشده است.

یکی از مواردی که بیشترین تاثیر را بر تولید بی کیفیت مسکن می گذارد، ورود مصالح ساختمانی بی کیفیت از کشورهایی مانند چین است که عمده وارد کنندگان این مصالح را افراد سودجو تشکیل می دهند.

در حال حاضر این مصالح در ایران بسیار زیاد هستند و سهم 30 تا 40 درصدی از بازار مصالح ساختمانی ایران را به خود اختصاص می دهند و ازآنجایی که بخش زیادی از ساخت و سازهای داخل شهرها توسط افراد غیر متخصص انجام می شود، این مصالح در این خانه ها بیشترین استفاده را دارد.

حجم زیادی از مصالح غیر استاندارد وارداتی را فولاد، میلگرد و برخی دیگر از اجزای اصلی ساختمان تشکیل می دهد که این امر زنگ خطری برای آینده ساختمان سازی در کشور محسوب می شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر گفت: مصالح ساختمانی وارداتی اغلب غیر استاندارد هستند و در ساخت و سازهای کوچک به دلیل ارزانی استفاده می شوند.

ایرج رهبر افزود: گمرک باید در تمامی مبادی ورودی این مصالح را کنترل کند و نمونه هایی ازاین مصالح به آزمایشگاه ها ارسال شوند.

وی به نقش مهندسان ناظر بر ساخت وساز تاکید کرد و اظهار داشت: مهندسان ناظر باید برساخت وسازهای داخل شهر نظارت بیشتری داشته باشند تا از این مصالح غیر استاندارد در ساختمان سازی استفاده نشود.

رهبر با بیان اینکه در انبوه سازی به دلیل حضور متخصصان در پروژه های ساختمان سازی مصالح استاندارد بکار می روند گفت: مصالح بکار رفته در انبوه سازی مسکن توسط شرکت ها و کارخانجات معتبر تهیه می شوند به همین جهت استانداردهای لازم را دارند.