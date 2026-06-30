اوراسیا دیلی: ترامپ در برابر ایران شکست خورد 

به گزارش خبرگزاری مهر، «مالک دوداکوف»، پژوهشگر امور آمریکا در تحلیل خود در نشریه اوراسیا دیلی با اشاره به موانع متعدد در مسیر مذاکرات ایران و آمریکا نوشت که مشکل در اینجا است که کاخ سفید به وضوح در حال فریبکاری است.

وی با اشاره به اینکه تمام تلاش‌ها برای تغییر ناگهانی مفاد توافق و تهدید به جنگ جدید، با شکست فجیعی مواجه شده است، افزود که تلاش‌های تیم مذاکره‌ کننده ترامپ در خاورمیانه منجر به کاهش حدود 15 درصدی قیمت سوخت در آمریکا طی ماه گذشته شده است. با این حال، این امر تأثیر قابل توجهی بر محبوبیت ترامپ و جمهوری‌خواهان نداشته است که همچنان بسیار پایین است.

اکثر آمریکایی‌ها معتقدند که جنگ با ایران با منافع آمریکا در تضاد است و ترامپ در دستیابی به اهداف اعلام شده خود شکست خورده است. حملات اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین نشان می‌دهد که برنامه موشکی ایران نیز همچنان پابرجاست.

بر اساس این گزارش، پنتاگون اکنون مجبور است به طور جدی به انتقال پایگاه‌های خود از خلیج فارس و تجمیع مجدد آنها در مکان‌های مناسب‌تر، دور از دسترس پهپادهای ارزان قیمت ایرانی فکر کند. حملات پراکنده آمریکا به سواحل ایران نیز هیچ تأثیر ملموسی نداشته است، زیرا آمریکایی‌ها نتوانسته‌اند کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرند.