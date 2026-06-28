به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، رو خانا نماینده دموکرات کنگره آمریکا تجاوزات مجدد دولت ترامپ به ایران را محکوم و تاکید کرد که این حملات، مصوبه کنگره برای محدود کردن اقدامات نظامی بیشتر بدون تأیید قانونگذاران را نقض می‌کند.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: این حملات نقض آشکار قطعنامه اختیارات جنگی است که ما تصویب کردیم. ترامپ باید همین حالا این جنگ را متوقف کند در غیر این صورت ما او را به دادگاه می‌کشانیم تا مجبور به انجام این کار شود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که کنگره آمریکا مصوبه ای را تصویب کرد که رئیس جمهور این کشور را ملزم می‌کند یا عملیات نظامی علیه ایران را متوقف کند و یا برای اقدامات بیشتر، مجوز کنگره را بگیرد. گرچه سنا هم به طرح محدودکردن اختیارات جنگی ترامپ رای مثبت داد، اما یک روز پس از آن تحت فشار دونالد ترامپ، در رای‌گیری دوباره به این طرح رای منفی داد و آن را تصویب نکرد.

لازم به ذکر است نیروهای مسلح ایران در واکنش به تجاوزات پی در پی آمریکا علیه کشورمان پایگاه های آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است.