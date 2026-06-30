قانونگذار سابق: جنگ‌ افروزی، تجارت پرسود صنایع نظامی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، مارگوری تیلور گرین نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره در گفتگو با خبرگزاری تاس در مورد جنگ افروزی علیه ایران و اظهارات سران دولت آمریکا مبنی بر قصد آنها برای حمله به کوبا گفت: به نظر میرسد جنگها هرگز تمام نمیشوند. این احساسی است که ما داریم. زیرا جنگ، تجارت است. این یک حقیقت تلخ است.
وی افزود: من این را از سالها کار در واشنگتن آموختم. متوجه شدم که جنگ به احتمال زیاد هرگز تمام نخواهد شد، زیرا بدون آن شرکتهای طرف قرارداد با نهادهای دفاعی نمیتوانند به فروش سلاحهای خود و تولید سلاحهای جدید، پهپادهای پیشرفته، هواپیماها، بمبها و انواع سلاحها ادامه دهند.
تیلور گرین افزود: بسیاری از جنگها دقیقاً با این ملاحظات توجیه میشوند، استفاده از مهمات قدیمی تا دولت آمریکا بتواند سلاحهای جدیدی را که این شرکتها تولید میکنند، خریداری کند.
تیلور گرین ضمن ابراز تاسف از نفوذ گسترده صنایع دفاعی آمریکا و گروههای لابیگر آن بر عملکرد کنگره، گفت که گروههای لابیگر صنایع دفاعی آمریکا و حامیان مالی آنها نفوذ عظیمی دارند. این یک تجارت عظیم و شرارت محض است.
این نماینده جمهوری خواه، همواره از برجستهترین حامیان و متحدان دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا بود. وی شخصیتی محوری در جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» محسوب میشود. با این حال ترامپ چند ماه پیش روابط خود را با تیلور گرین به دلیل انتقادات شدید او از مداخلات نظامی آمریکا در خارج و عملیات اسرائیل در نوار غزه قطع کرد.
نظر شما