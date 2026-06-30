به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: نیروهای یگان ادارات حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های کوهدشت و پلدختر با گشت و کنترل و پایش مزارع کشاورزی با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان‌ها، تاکنون ۵۱ نفر از افرادی را که اقدام به آتش‌زدن کاه و کلش و بقایای گیاهی اراضی کشاورزی کرده بودند شناسایی و به دلیل ایجاد آلودگی و تهدید علیه بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی افزود: برخی کشاورزان مبادرت به سوزاندن ضایعات مزارع یا همان کاه و کلش برای آماده‌کردن زمین برای کشت می‌کنند، این در حالی‌ست که این عمل نه‌تنها حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهد بلکه دود ناشی از سوزاندن کاه و کلش موجب آلودگی هوا و محیط‌زیست، تشدید بیماری‌های قلبی، تنفسی و ریوی و باعث نارضایتی شهروندان و ساکنین مناطق مسکونی مجاور می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فرمان پور، ادامه داد: سوزاندن بقایای کشاورزی علاوه بر آلودگی هوا زمینه‌ساز آسیب به خاک، کاهش حاصلخیزی زمین و تهدید تنوع زیستی و حتی سرایت آتش به جنگل‌ها و سایر مزارع می‌شود که این اقدام منجر به ازبین‌رفتن میکروارگانیسم‌های موجود در خاک و افزایش فرسایش آن می‌شود و به همین دلیل با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

وی از کشاورزان عزیز خواست از آتش‌زدن بقایای گیاهی که دارای تبعات منفی بسیاری زیادی است، به‌طورجدی خودداری کنند و همچنین از همه شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده تخلف ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی اراضی کشاورزی، مراتب را به ادارات حفاظت محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، بخشداری‌ها و دهیاری‌های محل زندگی خود و یا از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ محیط‌زیست اطلاع‌رسانی کنند.