به گزارش خبرنگار مهر، عملیات‌های پلیس با دستگیری اعضای یک باند سه‌نفره سارقان حرفه‌ای خودرو در محدوده مرزداران آغاز شد؛ متهمانی که با خودروهای دارای پلاک مخدوش، خودروهای شهروندان را شناسایی و سرقت می‌کردند و پس از انتقال به اطراف تهران، آنها را اوراق و قطعاتشان را به فروش می‌رساندند.

مأموران کلانتری ۱۳۹ مرزداران این افراد را هنگام سرقت یک دستگاه پژو ۲۰۶ غافلگیر و دستگیر کردند. بررسی‌ها نشان داد خودروی مزدای مورد استفاده متهمان نیز سرقتی بوده و اعضای این باند در بازجویی‌ها به ۱۳ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

سارق محتویات خودرو با وانت حامل اموال مسروقه دستگیر شد

در عملیاتی دیگر، مأموران کلانتری ۱۵۴ وردآورد به یک دستگاه وانت مشکوک شدند و در بازرسی از آن چندین دستگاه ضبط خودرو کشف کردند.

ادعای راننده مبنی بر تعمیرکار بودن، با سوابق و تحقیقات پلیسی رد شد و در ادامه، مخفیگاه وی نیز شناسایی شد. در این محل انواع تجهیزات صوتی خودرو از جمله ضبط، آمپلی‌فایر، بلندگو و سایر لوازم سرقتی کشف شد. متهم نیز به ۱۲ فقره سرقت از داخل خودروها اعتراف کرد.

پایان فعالیت باند سارقان اماکن دولتی

در محدوده افسریه نیز اعضای یک باند سرقت از اماکن دولتی پس از چندین روز اقدامات اطلاعاتی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته شناسایی و دستگیر شدند.

متهمان ابتدا منکر ارتکاب جرم بودند اما در ادامه به سرقت‌های سریالی اعتراف کردند. همچنین با هدایت آنان بخشی از اموال سرقتی از جمله یک دستگاه کمپرسور از مخفیگاهشان کشف شد.

شلیک پلیس به سارق موبایل‌قاپ پس از تمرد

در یکی از مهم‌ترین عملیات‌ها، مأموران کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس پس از دریافت گزارش موبایل‌قاپی در محدوده بوستان پلیس، موفق به شناسایی متهم شدند.

در زمان انتقال، همدستان سارق برای فراری دادن او وارد عمل شدند اما متهم با وجود اخطارهای پلیس به فرار ادامه داد. مأموران نیز پس از شلیک تیر هوایی و در چارچوب قانون به‌کارگیری سلاح، با هدف قرار دادن پای چپ وی، او را زمین‌گیر و دستگیر کردند. تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان ادامه دارد.

دستگیری مالخر حرفه‌ای گوشی‌های سرقتی

کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی نیز موفق شدند یکی از مالخران حرفه‌ای تلفن همراه را پیش از خروج از کشور دستگیر کنند.

در بازرسی از محل، ده‌ها دستگاه گوشی سرقتی از برندهای مختلف کشف شد و متهم به خرید و تحصیل اموال مسروقه اعتراف کرد. تحقیقات برای شناسایی شبکه مرتبط با وی همچنان ادامه دارد.

سارق حرفه‌ای اماکن با خودروی پر از اموال مسروقه

گشت پلیس آگاهی نیز ساعت چهار بامداد هفتم تیرماه در خیابان اندرزگو به راننده یک خودروی سمند مشکوک شد.

در بازرسی از خودرو، انواع اموال سرقتی شامل دوربین فیلم‌برداری، کارت‌های بانکی و شناسایی متعلق به افراد مختلف، ابزار سرقت، سلاح سرد، بیش از ۶۴ میلیون تومان وجه نقد و یک قطعه سکه بهار آزادی کشف شد.

بررسی سوابق متهم نیز نشان داد وی سابقه سرقت منزل، اماکن، موبایل‌قاپی و موتورسیکلت را در کارنامه خود دارد.

دستگیری سارق منازل غرب تهران

کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی نیز با بررسی یک پرونده سرقت منزل که در آن طلاجاتی به ارزش حدود سه میلیارد تومان به سرقت رفته بود، موفق به شناسایی سارق شدند.

متهم در یکی از استان‌های همجوار تهران دستگیر شد و پس از مواجهه با مستندات، علاوه بر این پرونده، به پنج فقره سرقت دیگر در محدوده تهرانسر و وردآورد اعتراف کرد.

کشف محموله ۱۵ میلیارد تومانی اقلام پزشکی قاچاق

در حوزه مقابله با جرائم اقتصادی نیز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲ هزار قلم اقلام پزشکی قاچاق خبر داد.

بررسی‌ها نشان داد یک شرکت با استفاده از اسناد گمرکی جعلی اقدام به واردات و توزیع محصولات پزشکی خارجی کرده است. در این عملیات ۲ هزار و ۱۱۲ قلم انواع فیلر، ژل، ویال و تجهیزات پزشکی مرتبط با حوزه زیبایی که عمدتاً تولید کشورهای کره، فرانسه و سوئیس بودند کشف شد.

کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و پرونده متهم برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.

برخورد همزمان با سرقت و قاچاق

مجموع این عملیات‌ها نشان می‌دهد پلیس تهران در روزهای اخیر تمرکز خود را به‌صورت همزمان بر مقابله با جرائم خشن، سرقت‌های سازمان‌یافته و مفاسد اقتصادی قرار داده است؛ از انهدام باندهای حرفه‌ای سرقت و دستگیری مالخران گرفته تا کشف کالاهای قاچاق و برخورد با شبکه‌های توزیع غیرقانونی. این اقدامات با هدف افزایش امنیت عمومی، کاهش جرائم و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه همچنان ادامه دارد.