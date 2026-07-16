به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از فروشگاه‌های شهرستان سمنان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۳ گلستان مسئول این پرونده شدند، ادامه داد: بررسی‌های میدانی، اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های هوشمند پلیسی انجام گرفت.

فرمانده انتظامی سمنان با تاکید به اینکه در مدت زمان بسیار کوتاه پلیس موفق به شناسایی ردپای سارق شد، توضیح داد: پلیس متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد.

عرب با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت از فروشگاه‌های سطح شهر اعتراف کرده است، یاد آور شد: سارق انگیزه خود از ارتکاب سرقت‌ها را فروش اموال مسروقه برای تهیه مواد مخدر اعلام کرده است.

وی با تأکید بر عزم پلیس برای مقابله با جرائم، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و تجهیزات هوشمند، اجازه نمی‌دهد امنیت اقتصادی و روانی شهروندان خدشه‌دار شود و برخورد با سارقان و مخلان امنیت با قاطعیت ادامه خواهد داشت.